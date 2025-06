Trasporti: percorso a ostacoli 

Centinaia di pendolari affidano la propria routine quotidiana al servizio pubblico dell’Arst. Studenti, lavoratori, famiglie: tutti si aspettano puntualità, efficienza e dignità nel viaggio. Eppure, nel 2025, l’esperienza quotidiana racconta tutt’altro. Disservizi, ritardi cronici e una gestione dei biglietti che definire inadeguata è un eufemismo, continuano a trasformare il tragitto casa-lavoro in un percorso ad ostacoli. Uno dei nodi critici è proprio la vendita dei biglietti a bordo. In troppi casi l’unico punto di emissione è l’autista stesso, costretto a districarsi tra monete, banconote stropicciate e richieste d’informazione, mentre dovrebbe concentrarsi solo sulla guida e sulla sicurezza dei passeggeri.

Ritardi

«Quante volte la partenza è stata rallentata - racconta una donna che ogni giorno fa da pendolare sulla tratta Siniscola Olbia per lavoro - con code alle fermate e tanti malumori che si accumulano come ritardi sulla tabella di marcia». Non è raro, alle fermate principali, assistere a situazioni che sfiorano il surreale: come le discussioni accese per la mancanza di resto e mezzi bloccati per minuti preziosi. «Chi guida si ritrova a dover fare anche da controllore, cassiere e mediatore», sottolinea la protagonista della storia. Il risultato? Un servizio troppo lento e spesso assai caotico e comunque non adeguato alle esigenze quotidiane dei pendolari di turno. La sua testimonianza è una delle tante che circolano tra i passeggeri e trova riscontro anche tra alcuni operatori dell’Arst, che parlano di un sistema che andrebbe ripensato, non rattoppato.

Il bigliettaio

In passato esisteva una figura semplice ma essenziale: il bigliettaio. Una presenza che alleggeriva l’autista e migliorava l’efficienza complessiva del servizio. Oggi, il suo ripristino, nelle tratte più gettonate e soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica quando i pullman si riempiono in ogni ordine di posto, potrebbe rappresentare una soluzione concreta. In alternativa, l’installazione di sistemi automatici di bigliettazione, se ben progettati e affidabili, potrebbe essere un valido supporto affiancato però da un sistema di comunicazione da apporre nelle varie fermate.

