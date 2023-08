Trasporti marittimi: biglietti scontati  

Sui traghetti per Carloforte dal primo settembre ripartono gli sconti per i non residenti con i biglietti andata-ritorno, sia su Portovesme che su Calasetta. Dopo lo stop di agosto, le tariffe potranno di nuovo usufruire degli sconti: cinque euro in meno per ciascun passeggero non residente, 10 euro in meno per ciascuna automobile imbarcata. I biglietti scontati saranno disponibili da domani. «Gli sconti - dice Gianluigi Penco, assessore alla Mobilità di Carloforte - saranno applicati per tutti i week end, da venerdì a lunedì mattina, nella formula andata-ritorno, fino all’esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione per l’abbattimento dei costi dei trasporti marittimi per le isole minori». Resta in vigore comunque il contributo di sbarco, che è sempre dovuto anche durante il week end, tranne che per le categorie esenti. Dalla Regione sono arrivati 450 mila euro destinati all’abbattimento delle tariffe per i non residenti diretti a Carloforte. Rispetto agli anni scorsi, i fondi sono stati trasferiti in anticipo tanto che già da aprile è stato possibile applicare gli sconti, poi operativi ad ogni week end. Per tutto agosto gli sconti si sono fermati, quindi i passeggeri hanno dovuto pagare la tariffa piena. Da domani i biglietti dei traghetti saranno meno pesanti per i non residenti che arriveranno sull’isola di San Pietro, fino all’esaurimento dei fondi regionali per il 2023.

