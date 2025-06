Trasporti, la vera piaga del turismo 

Le presenze turistiche nel 2024 hanno sfondato il muro del milione spalmate in sole tre località. Ma i numeri (incoraggianti) di Tortolì (617.556), Bari Sardo (232.929) e Cardedu (175.132), oltre quelli in crescita di Baunei e Ulassai, contrastano con la condizione dei trasporti e della viabilità. Gap cronici con cui l’Ogliastra convive. Dal cielo non si arriva o comunque i trasferimenti sono limitati a una categoria di nicchia. Via mare resta complicato e circoscritto a una sola rotta (Civitavecchia). Su strada è il solito calvario, con l’ultimo tratto dell’Orientale ancora da appaltare e le bretelle per il nord Sardegna in attesa di un adeguamento invocato da decenni. Arrivare in Ogliastra si conferma impresa tortuosa. Le buone intenzioni sono tante ma i progetti esecutivi restano attorcigliati nella burocrazia e il territorio paga un prezzo salato.

Le incognite

I numeri confortanti del 2024 (fonte Osservatorio regionale sul turismo), che confermano un incremento del 2,35, non bastano. Nelle strutture ricettive di Tortolì la permanenza media di un soggiorno è stata di 5,06 giorni, a Bari Sardo di 5,33 e a Cardedu di 5.51. Tutto positivo ma l’incognita da queste parti sono sempre i trasporti. «Abbiamo una potenzialità infrastrutturale elevata ma siamo sotto dimensionati dal punto di vista ricettivo. Abbiamo solo 6mila alberghiero e 6mila extra-alberghiero su 80 chilometri di costa». Ad affermarlo è Rocco Meloni, imprenditore del settore turistico e vicepresidente del Consorzio industriale proprietario dell’aeroporto di Tortolì. «Il Puc di Tortolì - riflette Meloni - è approvato da anni, ma le zone F non hanno dato un metro cubo di ricettività. Dove sono quei metri cubi che avrebbero potuto innalzare la qualità del turismo ricettivo?».

A Bari Sardo brillano i numeri. Nel 2024 è stata la quarta località dell’Isola, dopo Trinità d’Agultu e Vignola, Aglientu e Castiadas, ad aver incrementato il numero di presenze: +22,68 per cento rispetto al 2023. «È frutto di un lavoro condotto negli anni. Abbiamo un trend in crescita su diversi target di turismo. Occorre concentrarci sempre di più sulla qualità degli arrivi e non meramente sulla quantità - afferma il sindaco Ivan Mameli - C’è anche il completamento del Pul, la cui realizzazione rappresenterà un ampliamento dei servizi con un inevitabile indotto economico e lavorativo senza precedenti. Tutto ciò nel rispetto dell’ambiente ma la strada è ancora lunga».

L’obiettivo

Nel 2023 Tortolì occupava la 14esima posizione, l’anno successivo ne ha scalato tre. La missione degli amministratori comunali è sostenere il settore. «Nei prossimi anni - è la certezza del sindaco Marcello Ladu - cresceremo ancora. In questo senso stiamo realizzando infrastrutture necessarie a garantire un percorso di sviluppo importante. Porteremo Tortolì nella top ten».

