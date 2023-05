«Trasporti, la regia deve essere pubblica» 

«Nel settore trasporti la strategia da seguire è quella di una regia pubblica. Solo così si potrà garantire ai sardi il diritto alla mobilità. La lettera inviata dall’Enac all’assessore ai trasporti Antonio Moro ci ha dato ragione: questa è la strada che dobbiamo seguire», è il commento del presidente del Consiglio regionale Michele Pais sullo stop alla fusione degli aeroporti.

Per il presidente Pais la posizione dell’ente nazionale per l’aviazione civile, è «prima di tutto logica, soprattutto in una condizione insulare, dove i trasporti devono soddisfare il diritto alla mobilità dei sardi. Le politiche dei trasporti non possono essere delegate ai privati, ma mantenute in capo alla Regione. Ai privati compete la miglior gestione, nella consapevolezza che “utile” e “utilità” non sono sinonimi».

Ma l’opposizione attacca: «Ci auguriamo che ora dall’esecutivo regionale arrivino idee chiare sul progetto di rilancio del sistema aeroportuale dell’isola e in particolare sul ruolo che dovrà avere l’aeroporto di Alghero», dice Gian Franco Satta, del gruppo Progressisti in Consiglio regionale. «È chiaro a tutti che i trasporti aerei in Sardegna», conclude l’esponente dei Progressisti, «rappresentano una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio-economico della nostra comunità e uno strumento imprescindibile per le politiche turistiche regionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA