Trasporti in tilt, l’odissea dei pendolari 

L’unica possibilità a Sestu per chi non ha un veicolo e non ha la possibilità di chiedere un passaggio. Il servizio dell’Arst è sempre croce e delizia per tanti, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori. E ultimamente si sono moltiplicati i disagi, avvisa Valentina Meloni, consigliere comunale di minoranza con Progetto per Sestu e componente del comitato trasporti sestesi. «Proprio oggi (ieri, ndc ) i ragazzi della fermata di via Atene sono stati lasciati a terra e anche quelli all’ingresso del paese, sulla statale 125. Non abbiamo un collegamento con la Corte del Sole, né con gli altri comuni della città metropolitana o con l'aeroporto. Il servizio è spesso discontinuo, i mezzi sono vecchi e mal funzionanti».

Il disservizio

In via Cagliari la mattina sono molti i ragazzi in attesa alla fermata. Barbara Lai, 15 anni, spiega che, «i bus a volte non passano oppure arrivano in ritardo. Ma soprattutto sono strapieni». Conferma Giulia Angioni, 18 anni: «Sale molta più gente di quanta dovrebbe effettivamente starci, e spesso siamo rimasti a piedi. Inoltre, è una vergogna che dopo le nove e venti di sera le corse finiscano». Francesco Tola, 21 anni, fa notare che, «alle fermate non sono indicati gli orari. Basterebbe un cartello». Da poco sono state anche interrotte per lavori le corse della metropolitana leggera, sostituita dai bus, spesso sovraffollati.

Le cause dei disagi

«Siamo consapevoli dei disagi che i nostri ragazzi stanno subendo dall’inizio dell’anno», dice l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni. «Le cause sono diverse, a cominciare dalla necessità di eseguire lavori sulle strade che hanno portato a variazioni di percorso. A questi disagi vanno aggiunti gli effetti della pandemia che all’Arst hanno rallentato l’approvvigionamento di nuovi mezzi. Quanto a noi, ci siamo impegnati su più fronti». L'assessore sottolinea che, comunque, «Sestu rimane la cittadina meglio servita da Arst come offerta di corse giornaliere». Meloni annuncia che, «dal 16 al 27 gennaio saranno completati i lavori in via Cagliari, e torneranno operative anche le fermate in ingresso di via Vittorio Veneto, via Monserrato e via Gorizia. Inoltre, nelle singole fermate saranno installati i cartelli con gli orari per le diverse linee».