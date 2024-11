«Trasporti efficienti per far crescere il turismo» 

Un sistema di trasporti moderno ed efficiente, «è fondamentale per la competitività turistica e per la qualità della vita dei residenti. Un piano integrato dei trasporti non è solo un diritto per i cittadini della Sardegna, ma un prerequisito per lo sviluppo economico dell’Isola». Il segretario generale della Cisl, Pier Luigi Ledda, porta le proposte del sindacato al tavolo del convegno organizzato a Tortolì.

Le potenzialità di crescita

«La Sardegna ha tutte le potenzialità per diventare una destinazione di riferimento a livello internazionale, ma per raggiungere questo obiettivo, è necessario un approccio integrato e sostenibile: trasporti e turismo non possono più essere considerati settori separati, ma devono diventare leve strategiche interconnesse». Ledda è partito dai dati: «Nel 2023 la Sardegna si è posizionata al dodicesimo posto in Italia per presenze turistiche, 14,2 milioni, un risultato distante dalle regioni leader come Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana. Ma ha potenzialità di crescita, che possono essere realizzate attraverso la promozione di esperienze turistiche legate a cultura, tradizioni e prodotti locali; una efficace destagionalizzazione e diversificazione, con l’incremento del turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico per attrarre visitatori tutto l’anno. E con l’integrazione territoriale, la sinergia tra turismo, agroalimentare e artigianato, con un focus sulle aree interne».

Investimenti necessari

Il leader della Cisl non si è, però, fermato alla fase dell’analisi. «Come sindacato abbiamo un piano concreto di azione per trasformare le sfide in opportunità. Serve un patto per il turismo, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese e comunità locali in una visione condivisa di sviluppo. È indispensabile e non più rinviabile un nuovo piano regionale dei trasporti, che garantisca continuità territoriale, accessibilità internazionale e connessioni interne efficienti. Per far tutto ciò, occorrono investimenti nel settore, risorse certe e con programmazione pluriennale». Sul fronte del turismo, il sindacato punta alla formazione del personale, con corsi appositi; e all’occupazione, con l’integrazione del reddito per i lavoratori stagionali. La sfida vincente, poi, è mettere insieme pubblico e privato: «Proponiamo la creazione di un consorzio per promuovere il territorio, integrando risorse della Regione con altre che possono arrivare da investitori privati».

