Trasporti eccezionali, distanze triplicate 

Che attraversare la 131 sia ormai un dramma lo sanno soprattutto coloro che ne vivono ogni giorno i disagi. I fratelli Pittorra di Nuoro, autotrasportatori fra Sardegna, Italia ed Europa, si fanno interpreti del dramma della categoria. Da settembre 2020 combattono col divieto di trasportare carichi oltre le 44 tonnellate su buona parte delle arterie principali dell’Isola, a iniziare dalla Carlo Felice. «Una situazione assurda - spiega Alessandro Pittorra - ormai è impossibile lavorare serenamente. Diversi tratti attendono la conformità, siamo costretti a percorrere strade secondarie».

Due giorni fa era previsto un trasporto eccezionale dal porto di Cagliari a Ittiri, per cui l’azienda nuorese ha percorso ben 437 chilometri a fronte dei 180 previsti. Un vero e proprio “tour al massacro”, con partenza alle 8 del mattino dal porto del capoluogo. E poi verso Tortolì, passando per Nuoro, Olbia, Sassari (Scala di Giocca), la vecchia 131 e l’arrivo ad Ittiri alle 5 del mattino. «Una scelta obbligata in quanto non possiamo percorrere i tratti Macomer-Marrubiu, Abbasanta-Nuoro, Nuoro-Macomer. Tutti punti non a norma», spiega Pittorra. E benché l’azienda abbia denunciato più volte il tutto, finora sono seguiti solo silenzi assordanti. Che non fanno di certo ben sperare. «Per operare su tutta la 131 - conclude Pittorra - Anas ci chiede una relazione tecnica a nostro carico. I costi sono impossibili da sostenere. Ci sentiamo abbandonati». Ne nascono situazioni spiacevoli, con disagi e nervosismo dilagante tra gli automobilisti. Forti le preoccupazioni sul tratto di “Marreri” alle porte di Nuoro. Fra scarsa illuminazione e cantieri non adeguatamente segnalati, l’ennesimo pericolo per tutti.

