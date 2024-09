Trasporti eccezionali, città nel caos 

Tra cantieri, riapertura scuole e trasporti eccezionali la giornata al volante è stata campale. Traffico in tilt ieri a Oristano, con lunghe code in diversi punti della città. I disagi erano prevedibili all’ingresso nord, per l’annunciato transito di mezzi destinati al trasporto eccezionale di materiali da costruzione per la nuova sede del supermercato Lidl. Ma non sono mancati problemi, con immancabili proteste degli automobilisti, anche in altre zone.

Trasporti eccezionali

Nei giorni scorsi era stata emessa un’ordinanza che prevedeva, per la rotatoria con l’intersezione di via dei Maniscalchi, la sospensione della circolazione a tutte le categorie di veicoli nella direzione di marcia verso la Provinciale 93 per il tempo strettamente necessario al transito, e il controsenso di marcia del mezzo per il trasporto eccezionale fino all’accesso al cantiere, al civico 8 della via Cagliari. In tutto dieci transiti da effettuare tra ieri e il prossimo 11 ottobre. In effetti nella giornata di esordio la circolazione ha subito qualche rallentamento. Le conseguenze maggiori, però, si sono percepite soprattutto all’ingresso da via Vandalino Casu.

I disagi

Molti automobilisti, probabilmente con la speranza di non rimanere imbottigliati all’altezza del centro commerciale Porta Nuova, hanno preferito raggiungere il centro dall’ingresso est. Senza fare i conti, forse, con la ripresa delle attività didattiche da una parte e i cantieri di piazza Mariano e piazza Manno dall’altra. Inevitabile il contraccolpo: traffico a rilento in via Solferino, dove a metà mattina si procedeva a singhiozzo, e veicoli a passo d’uomo in via Cagliari. Poco prima di mezzogiorno una lunga colonna di auto si è formata dall’incrocio con via Costa fino alla zona del Tribunale: prima marcia ingranata, piede sul freno e nervi a fior di pelle dietro i finestrini. All’altezza del cantiere su cui si affaccia l’ex reggia giudicale la circolazione è rimasta a lungo paralizzata, complice la campanella d’uscita dell’istituto secondario di primo grado Grazia Deledda, che in questi primi giorni di calendario scolastico è anticipata alle 11.30.

Gli autobus

A complicare ulteriormente il quadro, il viavai degli autobus extraurbani dalla stazione Arst: in attesa della realizzazione della nuova rotonda di via Baracca, che consentirà il definitivo trasferimento dei mezzi al centro intermodale di via Ghilarza, il trasporto pubblico continuerà a avere la sua base in pieno centro cittadino e l’agognato interscambio modale tra gomma e ferro resterà un obiettivo raggiunto solo a metà. Con disagi annessi e viabilità caotica. E intanto sul fronte dei trasporti cittadini, dal Comune fanno sapere che il sottopassaggio che unisce il centro intermodale alla stazione ferroviaria sarà aperto dalle 5 a mezzanotte e mezza.

