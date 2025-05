Trasporti e servizi, una tre giorni di incontri a Pula 

Sarà un’occasione anche per fare il punto sulla situazione dei trasporti in Italia, con tanti ospiti delle istituzioni, del sindacato e delle imprese, il congresso nazionale della Fit-Cisl in programma da martedì a venerdì a Santa Margherita di Pula. Settecento i partecipanti alla tre giorni, tra i quali 450 delegati, che si riuniranno anche per eleggere il segretario generale, la segreteria nazionale, oltre ai gruppi dirigenti nazionali e agli altri organismi.

Il programma

Martedì, alle 15, l’avvio dei lavori. Il segretario generale uscente, Salvatore Pellecchia, presenterà la relazione. Ci saranno i saluti del segretario generale Cisl Sardegna Pierluigi Ledda e gli interventi dei rappresentanti delle associazioni datoriali e dei vertici dei principali player dei trasporti italiani. Parteciperanno anche il segretario generale Itf Stephen Cotton e la segretaria generale Etf Livia Spera. Concluderà il segretario confederale della Cisl nazionale, Andrea Cuccello. Ricco il programma delle tavole rotonde durante la tre giorni. Mercoledì si parlerà di automazione e intelligenza artificiale nei trasporti. Tra i relatori Arrigo Giana, ad Autostrade per l’Italia; Luca Sisto, direttore generale Confitarma; Alessandro Puliti, ad Saipem; Carlo De Ruvo, presidente Confetra.

Esperti e istituzioni

In programma anche il dibattito su Pnrr e trasporti. Intervengono Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti; Rodolfo Giampieri, presidente Assoporti; Aldo Isi, ad Rfi; Dario Lo Bosco, ad Italferr. Ancora, confronto a due voci “Oltre la contrattazione, la sfida della Partecipazione”, partecipa Joerg Eberhart, ad Ita Airways. Sintesi affidata alla segretaria generale Cisl Daniela Fumarola. Giovedì si parlerà di aggressioni al personale: intervengono tra gli altri la sottosegretaria per l’Interno Wanda Ferro, i presidenti di Enac Pierluigi Di Palma e di Assaeroporti Carlo Borgomeo, il dg di Enav Tullio Tulli. Poi la tavola rotonda su “mobilità del Paese, tra nodi strutturali e prospettive” con l’intervento del viceministro Edoardo Rixi. Infine, nell’incontro “L’importanza della partnership industriale per una compagnia aerea italiana” gli interventi del segretario della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia, del presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo.

