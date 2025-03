Trasporti e ricerca, primi accordi  tra Cagliari e la Cina  

Dalla possibilità di scambi commerciali via nave, all’ipotesi suggestiva di collegamenti aerei, quindi la ricerca scientifica con un ruolo chiave dell’università di Cagliari, la promozione di attività sportive (con il Cagliari calcio protagonista) e soprattutto attività culturali: una nuova “via della seta” avvicina Cagliari alla Cina. Dopo la missione diplomatica (e commerciale) dello scorso febbraio nella contea di Xiapu, concluso con la firma di una lettera di intenti tra Massimo Zedda e il suo omologo cinese, ieri il sindaco, ricambiando l’ospitalità, ha ricevuto a Palazzo Bacaredda la delegazione cinese proveniente da Fujian e guidata dal vice governatore del Governo provinciale, Li Xinghu. Obiettivo: costruire uno spazio economico che si articola su più direttrici tra la città e il “distretto” cinese che conta ben 42 milioni di abitanti. Una relazione, quindi, tra il capoluogo e la Cina, rilanciata da Massimo Zedda, che poggia su una forte fiducia strategica e una visione lungimirante. «Abbiamo un forte interesse reciproco a consolidare i rapporti tra le nostre comunità», dice il sindaco.

L’accordo

«La provincia di Fujian equivale dal punto di vista amministrativo alla Regione,è come se fosse la Regione Sardegna», dice il sindaco, spiegando il senso dell’accordo. «Già negli incontri fatti l'interesse nostro e loro è stato per attivare relazioni, scambi culturali, anche con l'università», che ha un ruolo centrale, «l’Autorità portuale. Legami, quindi, sia per quanto concerne i collegamenti», portuali e aeroportuali, «che per quanto concerne la storia, l’architettura, l’archeologia», dove il perno è l’ateneo cagliaritano. «Si tratta di contesti sui quali la Cina sta investendo tantissime risorse», aggiunge.

La base di partenza è condensata in una serie di analogie, storiche, culturali, produttive tra il capoluogo, e in generale l’Isola, e la comunità cinese. E il dono portato a Palazzo Bacaredda testimonia il perché. «Una composizione in suggero», dice Massimo Zedda, «perché nella provincia del Fujian esiste una tradizione sulla lavorazione del sughero». Non solo: «Loro», come Cagliari, naturalmente, «puntano molto sul settore pesca e hanno una caratteristica anche legata allo sport, in particolare la pratica del calcio: a fine Ottocento, in questa “cittadina” cinese in un piccolo borgo sorgeva già un campo di calcio», spiega ancora il sindaco. Da qui la collaborazione con la società di Tommaso Giulini già avviata lo scorso anno che ha sviluppato un vasto programma di formazione dedicato ai giovani e agli allenatori cinesi, con l’obiettivo di promuovere la crescita del calcio nell’area di Xiapu e favorire la cooperazione attraverso scambi economici, commerciali e turistici.

La Regione

Cagliari e Fujian lavorano sulla connessione delle reti di trasporto e infrastrutturali: aerei e navi, soprattutto. Un’occasione cruciale di sviluppo economico per il capoluogo, dal momento che, come detto, nella provincia cinese vivono 42 milioni di persone. Ecco perché oltre alla visita a Palazzo Bacaredda, la delegazione cinese ha incontrato la governatrice regionale Alessandra Todde, il Cagliari calcio, il rettore Francesco Mola e il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna Massimo Deiana. «Sono contenta che si possa sviluppare un confronto culturale tra i nostri popoli», sottolinea la presidente della Regione. «Conoscere reciprocamente la cultura di cui siamo entrambi ricchi è un aspetto che mi interessa molto. Stiamo promuovendo la Sardegna come sede dell’Einstein Telescope», il progetto da 3 miliardi di euro per studiare le onde gravitazionali e conoscere più nel profondo l’universo. «Si tratta di un tema che potrebbe essere la base su cui costruire un rapporto di dialogo e collaborazione scientifica e accademica tra l’Isola e la provincia cinese. Sono davvero grata per questo scambio e spero davvero di poter visitare al più presto la provincia cinese».

