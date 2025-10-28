VaiOnline
Università.
29 ottobre 2025 alle 00:20

Trasporti e logistica, un simulatore ci aiuterà 

Bici, auto, camion: migliorare la sicurezza stradale grazie alla realtà virtuale 

La realtà virtuale può servire, tra le tante cose, a capire come ci si comporta alla guida di un veicolo, ma anche quando si cammina per strada o si va in bici. Ieri, nei laboratori di Ingegneria della Cittadella Universitaria di Monserrato, sono stati inaugurati i nuovi laboratori di simulazione dedicati alla mobilità urbana, trasporto merci e logistica, realizzati nell’ambito del progetto Most - Centro Nazionale di Ricerca per la Mobilità Sostenibile in collaborazione con l’Università di Cagliari e finanziati dal Pnrr. Si tratta di simulatori di guida di auto, camion, bus, bici e del camminamento su strada. L’obiettivo è una maggiore sicurezza stradale.

Il convegno

I laboratori sono stati inaugurati a margine del convegno dal titolo “Simulatori avanzati dei trasporti per la nuova mobilità del futuro: Trasporto merci, logistica e mobilità urbana sostenibile”, organizzato dal Most con l'ateneo cagliaritano. Ad avere ideato i nuovi simulatori sono stati Italo Meloni e Gianfranco Fancello, docenti di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell'Università di Cagliari.

«L’ateneo ha collaborato col Most in questa importante iniziativa di ricerca voluta dal Ministero della Ricerca e dell’Università», spiega Meloni, «la mobilità è un fenomeno complesso, perciò cerchiamo di capire come ci si comporta quando si guida un veicolo, quando si va in bici o si cammina. Quindi capire, tramite sensori che abbiamo installato nei simulatori, il movimento oculare quando si sta camminando al buio o la frequenza cardiaca quando si pedala nel traffico. Possiamo così acquisire dati che possono servire a migliorare gli interventi da parte delle istituzioni locali per garantire la sicurezza stradale».

Le scelte

Nel laboratorio ci sono inoltre simulatori di guida di camion trasporto merci e logistica, ricorda invece Fancello: «Così si può capire in che modo i conducenti prendono determinate scelte soprattutto sotto stress. Supportiamo anche le imprese di trasporto, di trasporto pubblico locale e di logistica in attività di formazione e ricerca che migliori le condizioni di lavoro e di guida e diminuisca il rischio di incidenti. Questo è l'elemento basilare. Stiamo facendo anche ricerche su come insegnare una guida che aiuti a consumare meno e a emettere meno emissioni».

