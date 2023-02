Trasporti, appello per il bus navetta 

Un appello alla Città metropolitana per garantire un bus navetta agli studenti di Sinnai e Settimo. Dopo l’incontro sul trasporto pubblico organizzato dal Partito Progressita di Sinnai in collaborazione con il M5S, quanto emerso nel lungo dibattito è stato tradotto in un ordine del giorno che verrà presentato al primo consiglio metropolitano di Cagliari.

I primi firmatari sono i consiglieri Matteo Massa per il Partito progressista e Chiara Cabras per il Movimento 5 Stelle. Hanno firmato anche i consiglieri metropolitani Stefano Atzori, Rita Murgioni, Francesco Lilliu e Guido Portoghese. I disagi più pesanti si avvertono sulla linea 2 della MetroCagliari che collega la fermata di San Gottardo alla stazione di Settimo San Pietro e nel primo pomeriggio fra le 11,30 e le 15,40 dei giorni feriale col bus navetta che da tempo non garantisce più il collegamento tra la stazione ferroviaria di Settimo a Sinnai e Maracalagonis.

L'ordine del giorno in sintesi, impegna il sindaco metropolitano a interloquire con i sindaci di Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, si possano implementare le corse di collegamento da Policlinico e San Gottardo verso Settimo San Pietro (linea 2 MetroCagliari) e tra la stazione di Settimo San Pietro e i territori e di Sinnai e Maracalagonis. (ant. ser.)

