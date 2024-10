Trasporti a Flumini, spunta l’ipotesi del bus a chiamata 

Bus a chiamata per il litorale, in particolare per chi vive nella frazione di Flumini. Per ora è un’idea progettuale alla quale l’assessorato comunale alla Viabilità sta lavorando come servizio sperimentale, insieme a Regione e Ctm.

La novità è emersa in Consiglio comunale, grazie all’interrogazione presentata dall’esponente di Sardegna 20Venti Maria Paola Delogu che ha posto l’accento «sulla difficoltà dei residenti della zona a sinistra di via dell’Autonomia regionale nell’usufruire del servizio di trasporto pubblico, situazione», ha fatto notare Delogu, «peggiorata durante il periodo di lavori. Ci sono tanti giovani che vivono a Flumini e vorrebbero essere più autonomi nello spostarsi anche solo verso il centro di Quartu, senza dover ricorrere ai genitori».

Disagi che il Comune conosce. «Abbiamo già stilato un progetto con il Ctm, e nel frattempo ad agosto interloquito con la Regione a cui abbiamo presentato per ora l’idea in via informale», ha spiegato l’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori. «La soluzione a cui stiamo lavorando», ha annunciato, «è un servizio di bus a chiamata per tutti i cittadini di Flumini che potrà essere attivato in via sperimentale nel momento in cui verranno reperiti i fondi necessari, si spera con la prossima finanziaria della Regione».

