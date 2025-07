Trasparenze e sagome accavallate, i paesaggi di Marco Pili  

Ci sono stati il pane carasau, il sangue di bue, l’ombra del velluto, le impronte dei tessuti e delle trine, nei quadri di Marco Pili. Ora, inattesa, anche la farina. Elemento indistinguibile nel groviglio di un blu, nelle stesure dei celesti, dei rossi, degli ocra. Delle sagome irregolari che emergono dai fondi trattati con la sabbia, campi granulosi coperti da colori trasparenti, da piccole creste, da apici che si elevano come scogli nel mare. Sono le zone del Sinis, ancora, a dettare linee e confini all’artista che è nato a Nurachi nel 1959 e qui vive e lavora (in un bellissimo studio pieno di luce).

Si intitola “Terracqueo”, questo racconto dipanato nella mostra curata da Giorgio Pellegrini e allestita sino al 30 luglio alla Manifattura Tabacchi, a Cagliari in Viale Regina Margherita 33.Al centro della sala, un gruppo di sculture dipinte che altro non sono che le curve doghe delle botti. Sulle pareti una sequenza di velature composte come se tutto fosse liquido e in mutamento. Un trascolorare estremamente dinamico: niente è immobile in queste pianure percorse da invisibili rivoli d’acqua. «Un’astrazione lirica», scrive Giorgio Pellegrini nella sua vibrante presentazione, «dove risuona insistente e solare l’epos mediterraneo di gagliarde teogonie, miti omerici agitati dai marosi di Nettuno e dal clangore ctonio di Efesto».

Vengono richiamati gli dei e gli eroi, nel testo critico, suggestione cui si aggiunge l’abilità di Marco Pili a trattare, con tecniche segrete, materiali di uso comune: reperti che lui raccoglie e mette via. Per inglobarli e farne strumento di una pittura astratta e narrante. Mai troppi segni, sulle tele. Tutto si ordina tra il variare degli spessori, su un fulcro centrale che domina, come una architettura che sembra erigere muri e ponti, una serie di barriere che sono in realtà incroci di passaggi. Vagamente geometrici, talvolta sospesi, i cieli e gli orizzonti meridiani di queste mappe di azzurri limpidi e spezzettati, di gialli di grano e marrone di stoppie, di rossi infuocati. Sagome costruite l’una sull’altra, in un succedersi guidato da cromie simultanee che improvvisamente si frantumano.

