Trasloco scongiurato al Gramsci-Amaldi 

Le classi in più del liceo Gramsci-Amaldi non traslocheranno e l’istituto tecnico Beccaria non sarà costretto ad ospitare gli studenti del liceo.

La mediazione

Provincia, scuole e Comune (preziosa la sua intermediazione) hanno trovato una soluzione immediata: verranno installate nuove strutture amovibili e ricavati spazi all’interno dell’edificio principale. «Soluzione da mettere in atto prima della prossima stagione scolastica e non sarà un problema», anticipa il commissario Mario Mossa. Lo ha stabilito giorni fa un vertice dedicato al problema che da alcune settimane assilla il liceo di via delle Cernitrici, alle prese con un costante boom di iscrizioni (da 850 a 900 ragazzi per la stagione 2023-24) che da un lato riempie di orgoglio la scuola, dall’altro ha posto serissimi problemi logistici: dove mettere tutti i nuovi studenti attesi che formeranno due, o forse addirittura tre, classi? Già l’anno scorso, come rivelato dalla preside Emanuela Pispisa, «la scuola aveva dovuto sacrificare vari locali, come parte dell’archivio, pur di far spazio alle nuove iscrizioni».

Gli spazi

Ma a un certo punto gli spazi sono finiti. Così di recente nel mirino era finito l’istituto tecnico Beccaria di via Brigata Sassari, tanti anni fa sede del liceo Classico. La dirigenza del Gramsci Amaldi non ha fatto mistero di voler ambire ad occupare alcuni degli spazi del Beccaria, sebbene l’istituto tecnico con 200 alunni fra diurno e serale abbia subito fatto sapere di essere a sua volta abbastanza a corto di locali. E di altri locali scolastici pronti (cioè già ristrutturati e vuoti) a Carbonia non ce ne sono.