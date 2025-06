Trasloco rinviato, le api restano nel parco 

Nuove piccole e ronzanti inquiline nel parco delle Rimembranze di Iglesias. Un mese fa, un nugolo di api in sciamatura al seguito della loro regina hanno trovato casa nella cavità di un vecchio cipresso radicato sul viale in memoria dei caduti della prima guerra mondiale. Il singolare episodio aveva creato una certa apprensione nei frequentatori del parco, visto che a quell’ora della sera c’erano anche molti bambini intenti ai loro giochi. Per questo l’area interessata dall’insediamento era stata delimitata in attesa degli interventi per trasferire la nuova colonia in un luogo più congeniale. Fino a ora, però, tutti i tentativi disposti dall’assessorato all’Ambiente sono risultati vani perché, come spiega Fabio Aru, agronomo del Comune, «l’ape regina si trova sul fondo della cavità dell’albero e, senza di lei, è impossibile far traslocare le altre api». Per cui queste si godono la temporanea dimora e l’amministrazione ha adottato misure cautelative per segnalarne la presenza e ridurre al minimo gli ipotetici incontri ravvicinati che potrebbero causare spiacevoli inconvenienti. Tra queste misure vi sono dei simpatici cartelli a misura di bambino che, oltre a mettere sull’avviso, invitano al rispetto degli operosi e preziosi insetti.

