«Trasloco demenziale, il centro vaccinale deve stare al Binaghi» 

«Un trasferimento demenziale». È durissimo l’attacco del segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara, sul trasferimento imminente del centro vaccinale dall’ospedale Binaghi ai vecchi locali comunali di piazza De Gasperi. A preoccupare il sindacato della sanità sono soprattutto le condizioni della nuova sede. «Quello dell’Igiene pubblica è un servizio molto delicato – spiega Cugliara – e già nel 2017 quei locali erano stati giudicati inadeguati ad accoglierlo».

Il segretario replica così alle dichiarazioni della Direzione generale dell’Asl 8, che aveva definito gli spazi «pienamente conformi ai criteri di funzionalità e accessibilità». Una valutazione che il sindacato contesta punto per punto: «Le condizioni igieniche lasciano a desiderare, gli spazi sono ridotti, gli ascensori angusti e poco adatti a genitori con passeggini, mentre i servizi igienici non risultano a norma. Adeguamenti che difficilmente potranno essere realizzati in tempi così brevi». Tra i nodi più critici c’è quello legato alla conservazione dei vaccini. Negli attuali ambulatori del corpo distaccato del Binaghi sono presenti 13 frigoriferi, indispensabili per garantire l’approvvigionamento. «Solo una parte di questi – spiega – potrà essere collocata nei nuovi locali. Per il resto, gli operatori saranno costretti a continui spostamenti per recuperare le dosi: una situazione inammissibile».

Sulla vicenda dice la sua anche la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru. «Interventi di questo tipo devono essere accompagnati da una programmazione strutturata e dal pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati». No, dunque, a decisioni improvvise: «Non possono essere gestite con comunicazioni estemporanee che impongono cambiamenti senza aver prima costruito le condizioni operative: va garantito equilibrio e continuità assistenziale. Non si può risolvere un problema creandone altri».

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