Trasloca l’albero della discordia: l’ok del Comune 

Lieto fine per la vicenda del grande albero di Natale che Enrico Curreli, titolare di una fioricoltura in via Marconi, aveva deciso di regalare alla città sistemandolo nella strada vicino alla sua attività.

Purtroppo però aveva scelto di appoggiarlo a un palo della luce, proprio in prossimità di un incrocio e così gli agenti della Polizia locale non avevano potuto fare altro che multarlo per violazione del codice della strada con conseguente obbligo di spostare l’abete.

In seguito però grazie all’intervento dell’assessora al Commercio Rossana Perra e a ripetuti sopralluoghi da parte dei tecnici, la questione è stata risolta: il grande albero è stato allestito all’incrocio con via Cavour, nella piccola piazzola, e così Curreli l’ha potuto addobbare con grandi sfere e tante luci colorate che hanno inondato la strada dell’atmosfera natalizia. Sfere che sono state sistemate anche nelle vetrine esterne dei negozi tutto attorno. E neanche a dirlo, in poco tempo, l’albero è diventato meta di tantissime persone che accorrono per scattare un selfie.

«Sono contento che tutto si sia risolto» ha detto Curreli, «e sono davvero felice che tutti quelli che passano di qui possano ammirare l’albero e le decorazioni».

Tutti gli addobbi sono infatti realizzati in questa parte di città dai commercianti, dal momento che le luminarie installate dal Comune si fermano in piazza Sant’Elena.

E un altro alberello pieno di luci è stato sistemato dagli organizzatori del presepe vivente nel sagrato della basilica.

