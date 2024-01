Trasloca la mostra su Pinocchio 

Così bella da proseguire. Trasloca ma non chiude, la mostra dedicata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio, “Di favola in favola. Storia di un progetto artistico nazionale”. Dopo un mese all’ex convento dei cappuccini, l’esposizione si trasferisce da domani nella sede del nuovo spazio educativo intergenerazionale in piazza IV Novembre, dove resterà per tre mesi e dove saranno anche organizzati dei laboratori.

Si tratta di un opera collettiva: da una prima opera che raffigura il burattino parte una linea che rappresenta il naso di Pinocchio e che attraversa una serie di tele.

Il progetto ha coinvolto numerosi piccoli artisti con la partecipazione di scuole e famiglie e ha inoltre uno scopo benefico perché con l’acquisto delle opere è possibile contribuire alla raccolta fondi rivolta ad associazioni che si occupano di bambini svantaggiati. All’ex convento dei cappuccini la mostra è stata arricchita dalla personale di Gianluca Petrini e del suo originalissimo modo di rappresentare Pinocchio ad esempio vicino a Mazinga e Goldrake, a parlare con Actarus o in braccio a una donna come una Maternità. Oltre che dai laboratori e dalle creazioni di Rita Xaxa. «Abbiamo ospitato anche una classe della scuola di via Beethoven», dice Xaxa, «e fatto con i bambini un lavoro sempre sul tema di Pinocchio».

