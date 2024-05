Trasloca la Guardia medica 

Novità ad Assemini: la sede della guardia medica notturna e festiva verrà trasferita in via Coghe 18. I locali dove opera il servizio di continuità assistenziale offerto dal Distretto 2-Area ovest dell’Azienda socio-sanitaria locale 8 di Cagliari si trovano attualmente in via 2 Agosto 1980 al civico 23 e sono attivi dal lunedì al sabato dalle 20 alle 8 dell’indomani mattina, mentre le domeniche e nei giorni festivi 24 ore su 24.

L’edificio di via 2 Agosto verrà destinato a sede della Centrale operativa territoriale (Cot) con un progetto finanziato con fondi Pnrr della “Missione 6 salute”. Pertanto si è reso necessario prevedere lo spostamento urgente dei servizi di guardia medica e di medicina di base in un altro edificio di proprietà Asl: quello di via Coghe sembra il più adatto.

In attesa del trasferimento definitivo si sta procedendo con l’ultimazione degli interventi di manutenzione al fine di rendere idonei i locali dell’immobile chiuso ormai da anni.

Il Comune

L’assessore Matteo Venturelli, dal suo insediamento, ha interloquito con i vertici Asl affinché i locali di via Coghe venissero resi disponibili alla comunità per offrire maggiori servizi sanitari. Ne parla il sindaco Mario Puddu: «In via 2 Agosto sarà attivata la prima Centrale operativa territoriale di Assemini che garantirà la presa in carico dei pazienti bisognosi di cure e assistenza assicurando loro la continuità tra ospedale e territorio. Contestualmente verrà ripristinato il vecchio senso di marcia in via Coghe, mettendo fine al periodo di sperimentazione di inversione». In programma per il futuro anche la realizzazione dell’Ospedaletto comunale.

La medicina di base

Argomenti molto sentiti nella cittadina dove il numero degli specialisti a disposizione delle famiglie e dei bambini è numericamente in carenza. Ad Assemini lavorano un pediatra massimalista e 15 medici di famiglia di cui 5 non hanno però superato la soglia dei pazienti in carico.

Nonostante la criticità numerica Assemini vanta una sufficiente disponibilità e capienza, considerato anche il fatto che il massimale dei medici oscilla dai mille ai 1.500 pazienti, eccezion fatta per il pediatra che ha come limite - già superato - 880 pazienti. Inoltre le scelte per il ricongiungimento familiare sono assicurate. Tutti elementi che comunque garantiscono l’assistenza medica all’intera popolazione.

