VaiOnline
Il caso.
09 agosto 2025 alle 00:19

Trasloca in continente e abbandona i rifiuti: multato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ennesima discarica, in questo caso a Pitz’e Serra, e trasgressore multato. Continua il pugno duro del Comune - attraverso il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale - contro i furbetti del sacchetto selvaggio che sporcano il territorio quartese prendendo di mira le periferie e le zone dell’agro.

Stavolta chi ha abbandonato i rifiuti - conseguenza di un trasloco oltremare - è stato beccato in pieno grazie agli indizi lasciati fra la spazzatura trovata dai vigili urbani. Giusto il tempo di svolgere qualche indagine e verifica, e l’uomo è stato identificato e rintracciato. Per lui multa per 500 euro, oltre alle spese che ha dovuto sostenere per la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area di Pitz’e Serra.

Non un caso isolato: nelle ultime settimane il nucleo di vigilanza ambientale - anche su indicazione del settore Ambiente del Municipio - ha intensificato i controlli e il monitoraggio del territorio: di recente sono state multate tre persone che hanno creato una discarica nella strada comunale Cani Nieddu. Ma le località prese di mira sono tante: Is Ammostus, il lungolago Simbirizzi, S’ecca S’arrideli e la frazione di Flumini. E la zona di Costa degli Angeli, come denunciato nei giorni scorsi da un residente con tanto di immagini del sistema di sorveglianza privato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 