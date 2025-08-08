Trasloca in continente e abbandona i rifiuti: multato 

L’ennesima discarica, in questo caso a Pitz’e Serra, e trasgressore multato. Continua il pugno duro del Comune - attraverso il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale - contro i furbetti del sacchetto selvaggio che sporcano il territorio quartese prendendo di mira le periferie e le zone dell’agro.

Stavolta chi ha abbandonato i rifiuti - conseguenza di un trasloco oltremare - è stato beccato in pieno grazie agli indizi lasciati fra la spazzatura trovata dai vigili urbani. Giusto il tempo di svolgere qualche indagine e verifica, e l’uomo è stato identificato e rintracciato. Per lui multa per 500 euro, oltre alle spese che ha dovuto sostenere per la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area di Pitz’e Serra.

Non un caso isolato: nelle ultime settimane il nucleo di vigilanza ambientale - anche su indicazione del settore Ambiente del Municipio - ha intensificato i controlli e il monitoraggio del territorio: di recente sono state multate tre persone che hanno creato una discarica nella strada comunale Cani Nieddu. Ma le località prese di mira sono tante: Is Ammostus, il lungolago Simbirizzi, S’ecca S’arrideli e la frazione di Flumini. E la zona di Costa degli Angeli, come denunciato nei giorni scorsi da un residente con tanto di immagini del sistema di sorveglianza privato.

