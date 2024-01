Trasloca il mercato, i timori dei negozianti 

Qualcuno ha già deciso che abbasserà la serranda. «Ho deciso di chiudere anche perché quando verrà trasferito il mercato nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, per le attività commerciali attorno a San Benedetto sarà difficilissimo resistere», dice Fabio Musu, titolare di “101 Caffè”, rivendita di caffè e bevande in cialde in via Cocco Ortu. Qualcun altro la chiama “morte nera”, citando Guerre stellari. Altri affrontano la novità “solo” con enorme preoccupazione. «Il mercato è un catalizzatore per tutte le attività commerciali che gravitano attorno, sarà un problema per tutti», dice Paolo, uno dei titolari di “Virdis”, storica di rivendita di calzature in via Tiziano. E c’è anche chi prova a vedere il lato positivo: «Resto ottimista», dice Elisabetta Zanelli, responsabile del punto vendita Fadda in via Cocco Ortu. «Certo, il trasferimento del mercato qualche peso lo avrà, ma noi abbiamo inaugurato l’attività appena una settimana prima che scoppiasse la pandemia. Abbiamo affrontato la fase peggiore, bisognerà avere pazienza e tenere duro ma sono sicura che poi quando riaprire il mercato nuovo tutti ne trarremo un vantaggio«, aggiunge.

Preoccupazione

Il trasferimento degli operatori di San Benedetto in piazza Nazzari per i prossimi tre anni, in programma tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, getta i commercianti che hanno le attività con affaccio sul mercato nel panico. Virdis calzature ha oltre 60 anni di residenza in via Tiziano. Paolo, uno dei titolari, scuote la testa. «La preoccupazione maggiore è per la viabilità e per i parcheggi», dice. «Non sappiamo come sarà organizzata l’area di cantiere, non sappiamo se i parcheggi all’esterno del perimetro del mercato», in via Cocco Ortu, via Tiziano e via Pacinotti, «l’incognita più grande è questa. Senza considerare che, soprattutto d’estate, perderemo quei clienti di “passaggio” che sono i turisti, che rappresentano una fetta importante nel nostro bilancio. Speriamo che le cose vadano meglio, ma tireremo le somme dopo un anno dall’apertura del cantiere», aggiunge. Viabilità e parcheggi, una volta che sarà completato il trasferimento e aperto il cantiere, sono la preoccupazione anche Trony. «È un punto interrogativo, perché se verrà meno la possibilità di arrivare in auto sarà una bella botta. La paura c’è», dice Salvatore Idda, responsabile del punto vendita in via Cocco Ortu, «e sappiamo che saranno anni di sacrifici, ma guardiamo con fiducia a quando i lavori saranno finiti», aggiunge.

Le incognite

Tra i commercianti che si affacciano su San Benedetto il morale è basso quando si parla del trasloco in piazza San Nazzari. «Il Comune si è giustamente preoccupato degli operatori che hanno il box al mercato ma non ha preso in considerazione il danno economico che subiranno le attività commerciali all’esterno», ribadisce Fabio Musu, della rivendita di caffè.

Qualcuno prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. «I cambiamenti spaventano, ma proviamo a prendere la novità come sfida. Magari ci saranno alcuni clienti che non si spingeranno fino a piazza Nazzari e preferiranno raggiungere il nostro punto vendita», dice Sonia Perra, titolare di “Squisito”, gastronomia in via Tiziano. «Un ridimensionamento lo mettiamo nel conto e ci sarà certamente da rimboccarsi le maniche», sottolinea Umberto Concas, titolare di Bumbo, bar caffetteria in via Cocco Ortu, «ma resto ottimista e positivo».

Al di là del calo di fatturato, una delle preoccupazioni maggiori dei commercianti è legata alla durata dei lavori. «In Italia si sa sempre quando apre un cantiere per un’opera pubblica ma non si sa mai quando finisce», dicono. Stavolta dovrebbe essere diverso: il Comune ha fissato l’inaugurazione del nuovo mercato dopo tre anni di lavori.

