Trasloca il mercatino, cambia la viabilità 

Nuova rivoluzione del traffico nell’area attorno a via Della Musica. Lo spostamento a partire da mercoledì prossimo, del mercatino rionale nel tratto tra via Parini e via S’Arrulloni, comporterà una serie di modifiche alla viabilità che saranno in vigore fino a nuovo ordine, appunto ogni mercoledì.

Per quanto riguarda via Della Musica nel tratto tra via Parini e via Rossini, vigeranno il divieto di sosta su ambo i lati e il senso vietato per le auto che arrivano da via S’Arrulloni. Nel tratto tra via Rossini e via S’Arrulloni divieto di transito e di sosta e all’incrocio con via Parini e via Molentargius direzione obbligatoria a destra e sinistra.

In via Rossini all’incrocio con via Della Musica, le auto dovranno svoltare obbligatoriamente a destra e nel tratto compreso tra via Della Musica e via Monteverdi la circolazione sarà consentita solo alle auto dei residenti. Stessa cosa in via Petrarca tra via Della Musica e via Monteverdi, in via Stradivari, stesso tratto e in via Perosi. In via S’Arrulloni tra via Della Musica e via Pizzetti ancora divieti di transito e sosta mentre all’incrocio con via Pizzetti si dovrà svoltare per forza a destra e in via Pizzetti a sinistra. Tutte le modifiche saranno in vigore dalle 7 alle 16.

