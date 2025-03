Trasloca il bazar degli ambulanti 

Torna a casa il mercato comunale del martedì: dopo tre anni trascorsi tra mille difficoltà nella zona del campo sportivo, le bancarelle dei venditori ambulanti verranno nuovamente ospitate in via Cavagnino. Non solo, dopo il voto unanime del Consiglio comunale, il numero degli stalli destinati ai commercianti verrà incrementato con 12 nuovi spazi, per un totale di 61.

Il ritorno

Il mercato era stato trasferito nel 2022 per consentire la realizzazione del progetto comunale che ha permesso di coprire una parte dei parcheggi di via XXV Aprile con delle pergole sormontate da pannelli fotovoltaici. Donatella Fa, assessora alle Attività produttiva, detta i tempi del ritorno degli ambulanti in via Cavagnino e illustra la rimodulazione dei posteggi: «Il mercato tornerà alla sua ubicazione originaria prima della fine di aprile, finiranno così i disagi per i residenti della zona del campo sportivo, che il martedì trovano spesso gli ingressi di casa bloccati dalle auto, ma anche degli stessi venditori ambulanti, costretti a esporre la propria merce in una zona non proprio agevole e priva di servizi igienici. Dopo i lavori sui parcheggi in via XXV Aprile, gli spazi si sono ridotti, si è dunque reso necessario ridefinire gli spazi destinati agli ambulanti, utilizzando anche una parte dell’area del parcheggio di fronte all’area principale. Non appena gli uffici completeranno le operazioni di assegnazione dei nuovi posteggi, il mercato tornerà al proprio posto».

La scelta

Il sindaco, Walter Cabasino, si sofferma sulle difficoltà provocate a cittadini e venditori ambulanti del trasferimento del mercato accanto al campo sportivo: «Per tre anni non ci sono stati solamente problemi alla viabilità, visto che il martedì mattina veniva chiusa una strada, ma anche logistici, a causa del posizionamento di alcuni stalli lungo un tratto sterrato. L’attesa è ormai finita, dopo l’intervento di messa in sicurezza di alcuni pali del parcheggio fotovoltaico di via XXV Aprile, e l’assegnazione da parte degli stalli ai venditori ambulanti in graduatoria, le bancarelle torneranno finalmente in una zona più centrale del paese e dotata di un maggior numero di aree per la sosta».

All’incremento degli stalli per il commercio ambulante ha votato in maniera favorevole anche la minoranza. “Abbiamo sollecitato da tempo un ritorno alle origini del mercato settimanale – dice la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu -, la zona individuata tre anni fa si è dimostrata non adatta a ospitare le bancarelle per diversi motivi, ci auguriamo che il trasferimento avvenga secondo i tempi previsti».