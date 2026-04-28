Traslazione di Zizi: critiche l’ex sindaca e la consigliera Chessa  

Non si placa la polemica attorno alla traslazione della salma del poeta Bernardo Zizi dal cimitero del paese natale Onifai a quello di Ottana. Dopo un primo botta e risposta fra la famiglia Zizi e il sindaco Luca Monne, che sostiene di aver applicato la normativa che vieta una sepoltura perpetua, il dibattito si è acceso ancora con le precisazioni del figlio dell’artista, Antonello, che dal suo profilo Facebook ha sottolineato: «Siamo tutti uguali davanti alla morte». E aggiunto: «Esiste una differenza profonda tra il ricordo privato di una persona cara e l’eredità di chi ha segnato la cultura di un intero popolo». Zizi ha ribadito: «La sua tomba non è solo un loculo, è un punto di riferimento per chiunque voglia riscoprire le proprie radici. È un pezzo di storia della Sardegna, non una pratica burocratica». Ancora: «Dispiace constatare che, mentre altrove si è riusciti a conciliare norme e sensibilità senza ricorrere a bacchette magiche, qui ci si trinceri dietro un regolamento a scadenza. Segno che la legge si applica, certo, ma è la volontà di chi amministra a fare la differenza tra il valorizzare una memoria e il seppellirla sotto i timbri».

Bordate verso la Giunta anche dalla consigliera di opposizione Cristina Chessa: «È giunto il tempo di un mea culpa collettivo: non siamo stati capaci di onorarlo adeguatamente in vita, né al momento della scomparsa, né successivamente. La decisione della famiglia, figlia della nostra ottusità e mancanza di lungimiranza, va accolta con profondo rispetto e consapevolezza». L’ex sindaca Daniela Satgia ricorda il giorno in cui Zizi le espresse la volontà di essere sepolto a Onifai e controbatte a Monne: «Ci sono persone che lasciano un segno, diventano esempio e fanno del loro operato, della vita, della loro arte, un vanto e un orgoglio per il loro paese. Bernardo Zizi era questo». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA