Trasgressiva Salomè oggi più che mai 

Prosegue al Teatro Astra “Occhio Orecchio Cuore”, la nuova rassegna che da settembre a novembre porta a Sassari 6 spettacoli tra nuove scritture sceniche, poesia, letteratura, immagine e musica. Oggi alle 20.30 riflettori puntati su “(Studi su) Salomè”, produzione La Botte e il Cilindro / Dumas, con la regia di Pier Paolo Conconi. Il lavoro prende le mosse dalla Salomè di Oscar Wilde per recuperarne la forza trasgressiva alla luce della contemporaneità.

La rassegna nasce sotto l’egida de La Botte e il Cilindro, storica compagnia che ha sede proprio all’Astra, e dalla volontà di creare un raccordo tra realtà, artisti e percorsi che negli anni hanno operato e intrecciato le proprie esperienze anche con questo teatro. All’interno del progetto anche la collaborazione tra La Botte e il Cilindro e Teatro Sassari, altra storica compagnia cittadina: le due realtà culturali gestiscono insieme il Cine Teatro Astra e stanno contribuendo a costruire attorno allo spazio un nucleo operativo e di progettazione capace di aprirsi e dialogare con altre realtà della scena sassarese.

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