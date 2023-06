Trasgressioni al volante: nel mirino chi usa il cellulare 

Scoraggiare l’uso scorretto del telefono cellulare in auto, mentre si guida, e correggere la cattiva abitudine (in contrasto con le norme del codice stradale) di chi non allaccia la cintura di sicurezza e ignora l’utilizzo dei seggiolini per i bambini. Questi, ma non solo, gli obiettivi della campagna di controlli messi in campo dalla polizia locale di Monastir, che ha intensificato i posti blocco all’interno del centro urbano, e anche in periferia. A Monastir, insomma, parte la campagna “Sicurezza alla guida 2023”: una campagna di prevenzione e controllo dedicata alla sicurezza stradale che prevede l’attuazione di posti di controllo e servizi mirati sul territorio comunale, dentro e fuori il centro abitato.

«L’obiettivo principale è la verifica del rispetto delle norme di circolazione con un’attenzione particolare al corretto utilizzo dei telefoni cellulari, cinture di sicurezza, sistemi di sicurezza per i bambini e verifica delle coperture assicurative», spiega la comandante del corpo di polizia di Monastir Francesca Onnis. «Cerchiamo di dare un nuovo impulso all’attività di presidio e controllo e rimodulare i servizi, prevedendo una presenza maggiore sul territorio, con un occhio sempre attento alla sicurezza stradale e alla tutela dell’utenza vulnerabile», dice ancora la comandante della campagna “Sicurezza alla guida 2023”, coniugata “sulla campagna informativa, che anticipa l’avvio del nuovo servizio attraverso la diffusione sul sito istituzionale e i social media».

RIPRODUZIONE RISERVATA