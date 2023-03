Trasgredisce al giudice: condannato 

Ha violato la misura della sorveglianza speciale che gli imponeva l’obbligo di non spostarsi da Sestu e di non uscire di casa durante la notte. Francesco Serra, 36 anni, è stato infatti sorpreso in pieno giorno in un paese lontano (pare del Sulcis): al rientro in città, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Stazione. Ieri mattina è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che lo ha condannato a otto mesi: dopo il processo Serra è tornato a casa con gli obblighi di prima. Il rischio è quello di dover in futuro scontare la condanna.

In sostanza il 36enne era a casa per precedenti problemi con la giustizia: poteva uscire durante la giornata, ma con l’obbligo di non mettere piede fuori da Sestu. Qualche giorno fa è stato invece sorpreso a bordo di un’auto in un centro lontano. Al suo rientro ha trovato ad attenderlo i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per non aver rispettato l’obbligo della sorveglianza speciale: ieri il processo e la condanna.

