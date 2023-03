«Trasformo la carta in un gioiello» 

Cestini, bambole, ciondoli, alberelli di Natale. Quante cose si possono fare con la carta riciclata. Per capirlo basta ammirare le opere esposte nella bancarella di Luisa Loi, artista sestese di 58 anni che da qualche anno ha scoperto quest’arte e l’ha fatta sua con risultati quasi incredibili. «Ho sempre amato l’arte, ho cominciato ormai sei anni fa perché volevo fare qualcosa per me stessa», ricorda, «e ho scelto la carta perché era il materiale più comune ed economico. All’inizio ho seguito qualche tutorial, poi sono andata a ruota libera». Dalle creazioni più semplici è arrivata a quelle complesse, come i cestini, quasi indistinguibili da quelli tradizionali in vimini.

La tecnica

Il metodo di lavoro lo ha perfezionato nel corso di anni: «Per i cestini taglio un foglio a strisce e lo arrotolo con un ferro da calza, fermo il tutto con una punta di colla, aggiungo il broccato proprio come nei cestini veri». Mentre per i ciondoli «uso cartoncino di copertine di riviste, scelgo un disegno o una stampa o un particolare di un abito sardo, la applico sul cartoncino e lo lucido con la resina». Ma tutto è partito «da alcuni volantini, che restavano abbandonati in un angolo». L’ispirazione? «Viene di notte; spesso dormo male, e le idee mi vengono mentre cerco di prendere sonno. Oppure ho bisogno di qualcosa e la creo. Come di recente quando mi serviva un recipiente per contenere le cialde usate del caffè. Oppure lavoro sulle richieste dei clienti». Le creazioni preferite? «Sicuramente i gioielli, ma anche i gufi o le bambole. Ne ho vestite alcune completamente con la carta, aggiungendo la gomma per le decorazioni». E la parte più bella è la reazione della gente: «e. Per maggiore realismo utilizzo colori naturali come il caffè solubile, o altri simili, che danno una patina simile al legno o al vimine». E sono solo alcuni esempi perché la fantasia non ha limiti.

La lezione

Di recente ha portato anche la sua passione nell’Università della Terza Età di Sestu: «È stata una bella soddisfazione vedere tante persone interessarsi a quest’arte, vederli mettere le mani su carta e colla, e vederli felici con le ad ammirare i loro lavoretti, è sempre bello creare qualcosa di tuo». Per Luisa Loi però questa passione per l’arte si lega a quella per il riciclo: «C’è tanto spreco di carta, lo noto nei volantini che volano per strada, nei mucchi di vecchi giornali accatastati in un angolo a prendere polvere. Per qualcuno può essere un rifiuto, per me è un tesoro e quando li vedo mi brillano gli occhi». Ha esposto le sue opere in tante fiere e mostre, alle sagre e mercatini la sua bancarella non può mai mancare, e pubblica le sue opere nella pagina di Instagram “Incartarte”: «In passato lavoravo in un’impresa di pulizie, poi ho abbandonato per problemi in famiglia. Quest’attività mi ha permesso di riempire le giornate, di imparare tanto, e guadagnare qualche soldo da portare a casa». Insomma c’è chi lo chiamerebbe un lavoretto, ma per lei è molto di più: «Vorrei che diventasse un lavoro a tempo pieno e con un’entrata maggiore. In ogni caso continuerò a farlo, perché mi fa stare bene». Il suo futuro è scritto, indelebile, sulla carta: «Voglio crescere ancora ed imparare tecniche nuove, il mio prossimo sogno è andare nelle scuole e coinvolgere anche i bambini».