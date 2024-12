«Trasformiamo la vecchia carta in opere dedicate al Natale» 

Libri e giornali destinati al macero avranno una nuova vita grazie alle sapienti mani delle donne dell’associazione Le Camelie, che espongono i lavori a tema natalizio nella chiesa di San Sebastiano a Siliqua. Cento elementi, tra preziosi angeli e presepi di varie forme, rigorosamente ricavati dalla piegatura della carta, arredano la navata della chiesa di piazza Martiri. L’associazione, tutta al femminile, è ufficialmente nata qualche mese fa, ma l’attività artistica è iniziata da alcuni anni, e ha portato alla mostra, aperta in questi giorni.

Il riciclo della carta diventa un’arte attraverso Patrizia Longoni, presidente dell’associazione, che ha trasmesso la passione per il “book folding”, o piegatura del libro, alle quindici donne del gruppo: «Mi sono interessata a questa tecnica tanti anni fa, poi è stata trasmessa alle componenti dell’associazione, con cui abbiamo lavorato e realizzato le opere esposte – spiega la presidente –. Abbiamo recuperato il materiale dalle casse dei libri danneggiati delle biblioteche, ormai inservibili e destinati al macero, altri, sempre destinati al riciclo della carta, ci sono stati donati da privati. Con questo materiale, ormai inutilizzabile, abbiamo dato sfogo alla nostra creatività e ognuna di noi ha personalizzato queste opere in completa libertà». Il risultato è vario e originale: compaiono angeli con parrucche e cappelli di vari tipi o con il fazzoletto stretto sotto il mento, come lo usavano le donne dell’Isola.