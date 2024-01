«Trasformiamo il passato in futuro col nuovo stadio» 

Passato, presente, futuro. «Il Governo è con il Cagliari per lo stadio, consacriamo il nome di Gigi Riva». È quasi una fuga in avanti, quella del ministro dello Sport Andrea Abodi che, all’uscita della camera ardente allestita alla Unipol Domus, sembra volerci mettere la faccia sul nuovo impianto sportivo che sorgerà qualche metro più in là e che sarà intitolato proprio a Rombo di Tuono. «Al di là dell'emotività del momento», tiene a precisare. «Conosco bene il progetto da quando ero presidente di Lega Serie B e otto anni sono tanti».

Radici profonde

Svuotato dal dolore, il volto è provato, ma il tono perentorio. Si presenta alla Domus una manciata di minuti dopo le 13, poco prima che la bara venga chiusa, in compagnia del presidente rossoblù Tommaso Giulini e di sua moglie Ilaria Nardi. Inizialmente, fa cenno di non voler parlare con i cronisti presenti oltre la transenna. Poi ci ripensa. E ha tanto da dire, evidentemente. È lui stesso a tirar fuori l’argomento stadio associandolo subito a Riva. «È un uomo che ha profonde radici nel passato e anche nel presente. E ci auguriamo di poterle proiettare nel futuro perché non bisogna arrendersi all’idea che tutto cambi cancellando la cifra valoriale», la premessa. «Il calcio non può permettersi di abbandonare lo spirito che ha incarnato Gigi Riva, apprezzato da tutti, sportivi e non solo. Oltre alla cifra sportiva, ha dimostrato di averne una morale che –oggettivamente – non è diffusa in questo tempo».

Messaggio chiaro e forte: «Io vorrei che Gigi Riva fosse qui tra il passato, il presente e il futuro. Perché è questa la prospettiva che ci auguriamo con tutto il cuore dando tutti gli apporti possibili alla società e all’amministrazione perché il progetto stadio si possa consolidare, si possa consacrare definitivamente: per dare continuità nel tempo ai messaggi di Gigi Riva attraverso, appunto, il nuovo stadio che porterà il suo nome».

Il progetto

Riva per sempre, non solo nel cuore di ogni sardo. «Ci lascia un'eredità che dovremo essere capaci di coltivare nel tempo, al di là delle emozioni di questo momento. Perché il tema è sempre che cosa succede domani, superata questa fase di grande emozione». Abodi va oltre e spiega: «Il Governo aiuterà tutti quelli che faranno uno stadio. Qui, però, c’è un significato in più, al di là del personale coinvolgimento visto che sono otto anni che seguo questo progetto da presidente di Lega B, da presidente del Credito Sportivo e adesso da ministro. Quindi c’è un coinvolgimento emotivo che non posso considerare un conflitto di interessi ma un conflitto di sentimenti, semmai, in senso buono». E da ministro assicura: «Cercheremo di fare la nostra parte al fianco di tutte quelle realtà che si stanno adoperando. Ci sono sette-otto progetti stadio. Ma questo, mi sia consentito, e che nessuno la prenda male, è qualcosa di più perché vogliamo che il passato si trasformi in futuro e mi auguro che anche la spinta di questi sentimenti aiutino tutti a velocizzare il processo: perché otto anni sono tanti e quando c’è uno stadio temporaneo si rischia la sensazione che possa diventare definitivo», avverte Abodi. «E se anche può sembrare ospitale, noi guardiamo al futuro là dove c’è il vecchio Sant’Elia. È lì che si vuole consacrare il pensiero e il ricordo della testimonianza di Gigi Riva».

RIPRODUZIONE RISERVATA