Trasferte finite per i bimbi: apre il nuovo asilo nido 

Il Comune di Ovodda investe sulle nuove generazioni e, dopo aver rimesso a nuovo le scuole elementari e medie di via Sassari, si appresta ad inaugurare il nuovo asilo nido di via Calabria, dove nei giorni scorsi sono giunti a conclusione i cantieri andati avanti per mesi.

L’opera, realizzata nei locali della vecchia scuola elementare, grazie a 250mila euro di fondi, prevede degli spazi moderni tra aule formative ed aree gioco, che ospiteranno dai 20 ai 25 bambini, non più costretti a lunghe trasferte in altre strutture del territorio.E mentre si attende di poter arredare il nuovo stabile e ragionare sulle modalità di gestione, si registra la soddisfazione delle istituzioni locali: «Si tratta di un’opera pensata per dare una risposta alle tante famiglie, finora costrette a portare i loro bimbi in varie strutture barbaricine - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Soddu.Per Soddu, il nuovo nido «vuole essere un simbolo di resistenza di un paese che vuole contrastare il decremento demografico e costruire delle solide basi per il futuro. L’istruzione è un tassello essenziale, per questo abbiamo destinato 630mila euro fra risorse regionali e del bilancio comunale, rimettendo a nuovo anche i cortili delle scuole materne, elementari e medie». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA