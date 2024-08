Trasferte dell’Aula in Provincia e disagi Si cercano altre sedi 

Da diverse settimane, a causa dell’inagibilità dell’aula degli Evangelisti, l’assemblea civica è costretta a riunirsi in trasferta nella sala consiliare della Provincia. Una soluzione provvisoria che, soprattutto nelle ultime sedute, ha mostrato tutti i suoi limiti. Per consentire la privacy del pubblico, per esempio, le riprese in streaming sono orientate esclusivamente al tavolo della Giunta, anche durante gli interventi dei consiglieri. «In questo modo non viene garantita la pluralità delle immagini» ha lamentato tra gli altri l’esponente di minoranza Giuseppe Obinu, mentre Efisio Sanna (Oristano Più) ha sollecitato una soluzione alternativa.

Tra le ipotesi suggerite, anche l’allestimento di un’aula scolastica. La possibilità di trovare una sede idonea per le prossime riunioni sarà uno dei temi all’ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente dell’assemblea Peppi Puddu per venerdì. Sarà l’occasione per fare il punto sull’intervento in corso a Palazzo degli Scolopi con i relativi “riscontri logistici” - si legge nella nota - e per programmare i prossimi lavori consiliari che, presumibilmente, slitteranno a dopo Ferragosto. ( m. g. )

