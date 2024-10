Trasferte con sconti, beffa per le squadre sarde 

Sconti e condizioni privilegiate per le società di calcetto: nei giorni scorsi Aeroitalia ha annunciato un accordo di partnership con la Divisione Calcio a 5. Ma il programma di agevolazioni non vale per le rotte della continuità territoriale sarda.

«Diverse società non hanno ottenuto risposta dalla compagnia in riferimento alla convenzione pubblicizzata, che vale per tutti tranne che per i sardi», denuncia il responsabile del calcio a 5 Figc per la Sardegna, Luca Fadda. «Sembra di ritornare indietro negli anni, quando Alitalia pensò alla tariffa “sport light”, anche in questo caso valida per tutti tranne che per i sardi. La spiegazione? Le regole e le condizioni della continuità territoriale sono prioritarie rispetto a possibili altre convenzioni. Sarà opportuno che la politica, nello scrivere il prossimo bando, possa eliminare questa norma negativa per lo sport sardo, che deve poter accedere a convenzioni e sconti come tutti gli italiani delle altre regioni», conclude Fadda.

Nei giorni scorsi Aeroitalia e Divisione Calcio a 5 avevano annunciato un accordo per la stagione 2024-2025, che prevede alcune agevolazioni tariffarie. Tra queste «il bagaglio a mano incluso, la scelta del posto in un’area riservata, il check-in gratuito e l’imbarco prioritario». Comodità che però non valgono per le rotte in regime di continuità territoriale.

