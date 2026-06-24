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Trexenta-Sarcidano.
25 giugno 2026 alle 00:13

Trasferta in Dalmazia per il turismo 

Gemellaggio tra sindaci e diversi imprenditori nell’isola di Brač 

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Non solo una visita istituzionale, in realtà un vero laboratorio di idee per immaginare nuove prospettive di sviluppo delle aree interne. La delegazione del circuito di Saboris Antigus, composta dai sindaci Paola Casula ( Guasila ), Antonello Perra ( Siurgus Donigala ), Alessio Piras ( Selegas ) e Terenzio Schirru ( Gesico ), ha trascorso due intense giornate in Dalmazia, sull’isola di Brač, nell’ambito del progetto di gemellaggio avviato nei mesi scorsi tra i territori della Trexenta e del Sarcidano e la regione croata, candidata a diventare protagonista della gastronomia europea.

La trasferta

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione con la Camera di commercio di Cagliari, è il naturale sviluppo dell’alleanza culturale nata all’interno di Saboris Antigus, la rassegna che da anni valorizza il patrimonio materiale e immateriale dei piccoli centri del territorio attraverso il cibo, l’accoglienza e le tradizioni. La missione in Croazia ha consentito di conoscere da vicino una realtà che, pur affacciata su una costa fortemente attrattiva dal punto di vista turistico, deve affrontare sfide simili a quelle della Sardegna interna. «Abbiamo vissuto un’autentica immersione nella realtà locale», racconta Paola Casula, anche consigliera regionale nelle file della maggioranza.

Il confronto

Accanto agli incontri istituzionali non sono mancati i momenti dedicati alla convivialità. Il vicesindaco di Selegas e assessore all’Ambiente e Agricoltura, Raffaele Porru, assieme al presidente della Pro Loco Michele Fadda, hanno preparato e fatto degustare alcune specialità della tradizione sarda: monachelle, agnello in umido e pasta realizzata dal vicesindaco Porru, accompagnati da formaggi del territorio e dal miele di Anna Maria Cabiddu di Siurgus Donigala. Il tutto è stato abbinato ai vini delle cantine Argiolas, Olianas e Deidda. Tra visite ai villaggi dell’isola, incontri con operatori turistici e perfino una partita a bocce persa per un solo punto contro i padroni di casa, la delegazione ha potuto osservare da vicino il modello organizzativo dell’Ente del turismo della Dalmazia.

Modello da seguire

L’esperienza ha offerto spunti importanti. «La loro capacità di programmazione è impressionante», sottolinea Alessio Piras: «Per noi che combattiamo ogni giorno contro lo spopolamento e cerchiamo di valorizzare i nostri paesi, confrontarci con altre realtà è fondamentale». Si punta ora a costruire una rete stabile di relazioni capace di generare scambi turistici e istituzionali, valorizzando il patrimonio comune fatto di tradizioni, saperi artigianali e cultura dell’accoglienza che unisce le due sponde del Mediterraneo.

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