Trasferta giapponese con il Gal 

Il Gal del Sulcis Iglesiente in trasferta in Giappone per promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

All’appuntamento che si è tenuto nell’ambasciata d’Italia a Tokyo, alla presenza dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti, hanno partecipato numerosi operatori economici, buyers, importatori, rappresentanti istituzionali e dei media giapponesi.

Uno speciale menù è stato studiato per l’occasione dagli chef dell’accademia enogastronomica Casa Puddu. Tra i prodotti il carignano di Santadi, la bottarga di tonno di Carloforte, l’amaro di carciofo ed erbe e il mirto rosso di Masainas, il sale aromatizzato e i sottoli di Sant’Antioco, lo zafferano Sant’Anna Arresi e i torroncini di San Giovanni Suergiu. «Si tratta - dice Nicoletta Piras, direttrice del Gal - del primo di una serie di eventi di internazionalizzazione e promozione del territorio che culmineranno con la partecipazione al Padiglione Italia dell’Expo 2025». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA