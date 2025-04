Trasferito a Sassari l’anziano ustionato 

È stato trasferito in elicottero dall’ospedale Brotzu di Cagliari al centro ustionati di Sassari Lanfranco Pili, il 76enne che sabato pomeriggio era rimasto ustionato insieme alla moglie dopo che nella loro casa, in via Vittorio Emanuele a San Sperate, si era verificata un’esplosione dovuta a una fuga di gas.

Entrambi i coniugi avevano riportato delle ustioni, anche di secondo grado. Con bruciature su circa il 20 per cento del corpo, in particolare sul viso e con il coinvolgimento delle palpebre, l’uomo era apparso subito il più grave. La moglie invece ha riportato ustioni sul 10 per cento della superficie corporea, prevalentemente sulle mani ed è rimasta ricoverata a Cagliari.

Allertati dai vicini, sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari e due diverse ambulanze, rispettivamente da Decimomannu e da Monastir. (m. p.)

