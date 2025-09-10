Trasferiti i gatti, si sblocca il cantiere 

Una nuova casa per i gatti della colonia che ostacolava i lavori per un fast food, un discount e un negozio di bricolage davanti al cimitero. Ora è ufficiale: in via Capo Comino, di fronte al polo sportivo, sarà creata un’isola felice dove spostare “i Fantasmini” – così è censita la colonia – dando il via libera alla costruzione del nuovo polo commerciale in via Giulio Cesare.

Cantiere bloccato

Il caso era esploso due mesi fa: l’arrivo delle ruspe aveva fatto emergere la necessità di trasferire i gatti. I mici vivono in una strada privata da cui si accede ai terreni che saranno riqualificati e la loro presenza è incompatibile con il passaggio dei macchinari. L'amministrazione propose subito il trasferimento in via Capo Comino, incontrando l’opposizione della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa), che non riteneva idoneo il terreno e presentò un esposto alla Procura. Adesso è pace fatta tra Comune e animalisti, ok alla nuova sistemazione ma a determinate condizioni: una recinzione esterna dell’intero lotto, un’ulteriore recinzione interna di 150 metri quadri dove sarà ubicata la colonia, il divieto d’accesso a persone e mezzi non autorizzati, la messa a dimora di alberi per fornire ombra. L’accordo è stato messo nero su bianco in un incontro tra la presidente Leidaa Anna Rita Salaris, il sindaco Tomaso Locci, il comandante della polizia locale Mauro Soru, Saverio De Roma ed Emanuela Ambu, rispettivamente assessore e presidente di commissione per il Benessere animale.

Caso chiuso

«Grazie all’intervento del comandante Soru siamo riusciti a dialogare positivamente con il Comune, facendo rispettare le condizioni che regolano il benessere animale. Ringraziamo l’amministrazione, ma vigileremo sui lavori», le parole di Anna Rita Salaris. «La pianificazione del trasferimento si è conclusa assicurando il benessere dei felini. Un risultato possibile grazie alla collaborazione con la Leidaa, le cui competenze sono state fondamentali», commenta l’assessore De Roma. «Abbiamo dimostrato che attraverso la sinergia è possibile individuare soluzioni efficaci per tutti». Soddisfatto il sindaco Tomaso Locci per aver «messo un punto fermo alla bagarre, la vicenda si conclude positivamente e si andrà a una definizione pacifica degli esposti. Avevamo già l’ok al trasferimento dell’Asl, ma riteniamo importante mantenere buoni rapporti coi volontari».

RIPRODUZIONE RISERVATA