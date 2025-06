Trasferiti due diabetologi, disagi al San Camillo di Sorgono 

Preoccupazione tra le famiglie dei diabetici di Barbagia-Mandrolisai e Barigadu, per il trasferimento dal 1 Luglio, dei due medici specialisti in forze all’ospedale San Camillo di Sorgono. Per il servizio che garantisce assistenza a circa mille pazienti, sale la paura di dover fare riferimento ad altri presidi.

La protesta

«Una vera beffa – tuona Michele Marotto, da Belvì - dovrei effettuare la visita di controllo a ottobre, per un diabete di tipo 2 e il pericolo è che salti tutto. Non staremo di certo in silenzio e se necessario scenderemo in piazza».Sulla stessa direzione anche una biologa nutrizionista: «Sono madre di una ragazza che fin dall’infanzia vive con un diabete di tipo 1. A breve - dice – mia figlia sarà costretta a fare riferimento a un diabetologo per adulti e con queste carenze i disagi saranno doppi. La telemedicina non può essere una soluzione e il rischio è quello che anche la richiesta dei presidi possa diventare un vero e proprio dramma».Anche il Comitato Sos chiede una soluzione alla Asl 3: «Come se già non fosse sufficiente il caso pediatra che va avanti da ormai un anno, ora ci troviamo a dover affrontare questo ennesimo disservizio. La prospettiva che va a delinearsi da qua alle prossime settimane è surreale, per questo confidiamo che l’Asl 3 possa intervenire quanto prima, individuando dei nuovi specialisti».

I rinforzi necessari

Non usa mezzi termini il sindaco di Aritzo Paolo Fontana, a capo della conferenza socio-sanitaria territoriale: «Non è ammissibile che dal 1 luglio si possa verificare un interruzione del servizio, con centinaia di cittadini costretti a lunghi viaggi verso Nuoro e altre città. È importante che Regione e Asl individuino delle agevolazioni, per favorire l’arrivo degli specialisti a Sorgono».Così Alessandro Corona, presidente della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai: «Quello che si paventa è veramente grave. L’Asl 3 deve porvi rimedio, comunicandoci le soluzioni che intende affrontare, a sostegno dei cittadini. Specie, in un periodo, quello delle porte dell’estate, non proprio favorevole per chi vive il diabete».

Il Commissario straordinario di Asl 3, Angelo Zuccarelli rassicura: «Stiamo facendo il possibile affinché i pazienti abbiano la giusta assistenza, organizzando al meglio tutte le unità operative. Confidiamo di arrivare ad una soluzione quanto prima».

