Trasferita la targa per le vittime della shoah 

La “Soglia di inciampo” da cinque anni ospitata in Municipio per ricordare la Shoah trova ora ospitalità nel Parco delle Rimembranze, a Sinnai. É stata sistemata sullo stesso posto che ospita le lapidi dei sinnaesi caduti in guerra. Ad acquistare questa targa sono stati, cinque anni fa, autotassandosi, i consiglieri e gli assessori comunali. Qualche mese prima il consigliere comunale Aldo Lobina era entrato in contatto con Liliana Segre, si: da qui l'idea di acquistare la targa commemorativa, “A ricordo delle vittime della Shoah, contro l'indifferenza, perché 'la memoria rende liberi”, firmata dalla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti.

La stessa targa era stata consegnata subito dopo l’acquisto all’allora sindaco Tarcisio Anedda, dai consiglieri Aldo Lobina, Saverio Melis, Roberto Loi e Chiara Cabras. L’altro giorno l’attuale sindaca Barbara Pusceddu ha comunicato la decisione di trasferire la targa al Parco delle Rimembranze che da qualche settimana apre tutti i giorni al pubblico.

Il Comune di Sinnai, assieme a quello di Maracalagonis e alla Fondazione Polisolidale, ha partecipato anche alla presentazione del progetto Promemoria Auschwitz 2025 di Arci Sardegna e Deina alla Regione. Presenti i sindaci Barbara Pusceddu e Francesca Fadda e il direttore della Polisolidale Antonello Caria. Oggi partiranno per la Polonia diversi studenti dei sue paesi. Ci saranno anche ragazzi di Settimo che col sindaco Gigi Puddu hanno ugualmente partecipato all’incontro alla Regione col presidente del Consiglio Comandini. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA