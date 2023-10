Trasferimento per don Giulio, l’abbraccio toccante dei fedeli 

«Esterzili è e sarà sempre nel mio cuore». La voce è commossa: don Claudio Razafridalongo non è più il parroco di Esterzila. Domenica, nella chiesa di Sant’Ignazio, il sacerdote ha celebrato la sua ultima messa: dall’altare ha salutato la comunità, ringraziandola per l’affetto di cui è stato circondato per quasi nove anni. Applausi e occhi lucidi tra i fedeli. L’intero paese ha voluto organizzare una grande festa per dirgli «non addio, ma arrivederci».

Un uomo, prima che un prete, entrato fin da subito nei cuori di tutti: per un paese devoto come Esterzili è difficile comprendere e accettare la scelta del vescovo, Antonello Mura, di sostituirlo con don Alfredo Diaz, che dovrà dividersi tra Esterzili, Sadali e Seulo.

Per i parrocchiani non è solo una questione di fede, ma anche di socialità: don Claudio è sempre stato un punto di riferimento. Perché, domandano molti, tenerlo fermo in seminario? «Tutti digeriamo a fatica questa scelta», ha ammesso il sindaco Renato Melis: «Sappiamo cosa significhi avere un prete presente e disponibile ogni giorno. Mancheranno tante cose: la sua voglia di condividere, il suo esserci, i suoi “Davvero?”, il suo modo di essere semplice e umile. Esterzili, però, resterà per sempre la sua casa».

Domani la comunità accompagnerà don Giulio fino al valico di Arcuerì, per ricordargli che «quella sarà sempre la strada che da Lanusei dovrà percorre per tornare, ogni volta che vorrà, a casa».

