«Trasferimento? Non sappiamo nulla» 

Le corsie affollate come nei periodi di festa, il vociare vivace che rimbomba tra corridoi dove si vedono parecchi turisti: in un sabato primaverile che sa decisamente più d'estate, persino le anguille del piano di sotto sembrano sorridere. Tutto apparentemente perfetto, ma l’illusione di un quadretto idilliaco dura pochi istanti; quelli necessari a scambiare due chiacchiere con i titolari dei box del mercato di San Benedetto, alle prese con i clienti e con il trasferimento ancora avvolto nel mistero. «Non sappiamo nulla. Da dicembre non abbiamo più ricevuto comunicazioni da parte del Comune». È quanto ripetono i circa centottanta operatori, qualcuno con tono rassegnato, altri lasciandosi andare a espressioni colorite che ben sintetizzano lo stato d'animo del momento.

Clienti e proteste

Nessun ammutinamento in vista nè annunci di imminenti incatenamenti, l'ascia di guerra dei giorni più caldi sembra momentaneamente messa da parte in nome di un trasloco sicuramente inevitabile ma rimandato di mese in mese.

«Ciò che sappiamo lo scopriamo da voi giornalisti, dal Comune non abbiamo notizie da mesi. A inizio anno ci avevano detto che il trasferimento sarebbe stato tra marzo e aprile, ma continua a essere tutto una grande incognita», commenta Nicola Cinus dal box 70. Qualcuno sostiene che se il trasferimento del mercato non si fa entro aprile ci sia il rischio di perdere i fondi del Pnrr per la ristrutturazione. Dal Comune smentiscono: «Nessun rischio».

I più arrabbiati fanno notare che ultimate le elezioni sono finite anche le processioni dei politici con elenco di promesse pronte all'uso. «Nessuna chiamata nè comunicazione ufficiale, evidentemente siamo ancora in alto mare. Siamo in attesa che ci dicano cosa fare», ribadisce Luciano Ambu dal box numero 74. Qualche metro più avanti c'è Tony Scaramuccia, box 2, che mostra con orgoglio un porchetto «imperdibile a quattordici al chilo» e confida un'importante indiscrezione: «Da fonti private so che entro un mese entreremo nella nuova struttura», dice entusiasta. «Non vedo l'ora, anche perché arriva il caldo e qui non funziona l'impianto di condizionamento. Non si può continuare a lavorare così».

Dubbi e scetticismo

Sembra un coro (quasi) unanime di malcontento e scetticismo, che salta da un bancone all'altro e va avanti sino all'ora di chiusura. «Zero, sono tutti spariti», interviene Antonio Festino accerchiato da una parure di polli. «Ho letto nel giornale che questa sarebbe stata l'ultima Pasqua, ma nessuno ci ha convocato e interpellato», dice con tono piuttosto seccato. «Certo è impensabile pretendere di poterci spostare in un mese, non ci sono ancora le tubature né i banchi nella struttura provvisoria».

Qualche metro più avanti Bruno Orani è concentratissimo a preparare l'impasto per gli hamburger nel box 39. «Guardi, lasci perdere. Sono qui da 54 anni e nessuno è mai riuscito a mandarmi via», commenta senza neanche distogliere lo sguardo dalla carne sminuzzata ad arte. Poi si apre a qualche commento in più: «Se pensano di poterci dire dall'oggi al domani di andarcene sbagliano: dobbiamo avere il tempo per trasferirci, e oggi come oggi nessun politico si è preso la briga di aggiornarci. Siete più informati voi, certo a 73 anni non ho tempo da perdere litigando con questa gente».

Pino Atzeri, è orgoglioso della sua licenza, che assicura essere la prima rilasciata, ma il sorriso sparisce in fretta: «Prima si parlava di dicembre, poi di gennaio, di febbraio, di marzo, di aprile e ora come ora continuiamo a non sapere di che morte morire», osserva. «Penso che a questo punto se ne riparlerà a settembre, ma onestamente sono contrario al trasloco. Non vedo il perché di questa grande rivoluzione, sicuramente la struttura ha bisogno di una rinfrescata, ma si sarebbe potuto procedere pezzo per pezzo senza chiudere».

RIPRODUZIONE RISERVATA