Trasferimento degli usi civici, il Piano torna in Regione 

Chi pensava di diventare proprietario della sua abitazione entro l’anno si sbagliava. Solo due giorni fa, a 4 mesi dalla richiesta della Regione di chiarimenti sul Piano di trasferimento degli usi civici, il Consiglio comunale ha votato l’approvazione della delibera sulle integrazioni richieste dagli uffici lo scorso primo agosto. Adesso la documentazione verrà inviata nuovamente alla Regione, bisognerà attendere il parere per capire se questa volta il trasferimento degli usi civici andrà a buon fine. In Aula si è astenuto il consigliere della minoranza Antonello Chessa, che ha parlato di ineffi cienza da parte del Comune: «Questa volta ho votato contro per le troppe incertezze». Chessa durante il Consiglio ha fatto notare anche che il tecnico che aveva elaborato il Piano non è stato invitato. Il progetto era stato presentato durante un’assemblea il 18 ottobre 2022; approvato dal Consiglio il 27 febbraio 2023, è arrivato in Regione il 12 luglio scorso. Si tratta di un intervento che tanti cittadini aspettano da anni. Le aree individuate per trasferire l’uso civico sono due: una a Sa Mesa Longa, l’altra non lontano da Riola. E chissà se ci saranno altri colpi di scena.

