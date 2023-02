«Trasferiamo i vagoni di Piscinas» 

Nel caso dei vagoncini della locomotiva Deacauville l’obiettivo è doppio. «Da una parte – racconta l’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca – abbelliremo il centro abitato con simboli del passato, angoli che diventano luoghi della memoria storica, pensiamo all’aiuola all’ingresso del paese, pronta ad ospitarli, o anche all’anfiteatro comunale. L’iniziativa diventa poi occasione per intervenire sui trenini che trasportavano piombo e zinco dalla miniera al mare, attraverso le dune di Piscinas. Lasciati così per qualche anno ancora si corre il rischio di raccogliere sulla sabbia solo frammenti di materiale arrugginito. Le immagini documentano molto bene la rovina subita negli ultimi dieci anni».

Il tentativo del Comune per salvare il ricco patrimonio minerario non è un fatto nuovo né per Arbus né per le frazioni minerarie. Questa volta a richiamare l’attenzione è stata la nascita di una rete che unisce 16 Comuni che hanno condiviso la candidatura del patrimonio minerario del territorio del Sulcis Iglesiente-Guspinese al fine del suo inserimento nel patrimonio dell’Unesco, in qualità di paesaggio culturale. «Arbus – dice Salis – è sicuramente uno dei pochi centri minerari, se non l’unico, privo di un simbolo che ricordi il valore di un popolo che ha dato la vita, vera testimonianza di un territorio laborioso, di una realtà che non c’è più, ma che è storia e cultura e merita di non essere dimenticata».

«I vecchi vagoni, ormai a riposo sulla spiaggia di Piscinas, trasferiti in una piazza del centro abitato a testimoniare il legame indissolubile fra il paese e il bacino minerario più importante d’Italia». Questa la richiesta che il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha inoltrato a Igea, la società della Regione proprietaria della maggior parte dei beni delle ex miniere di Ingurtosu e Montevecchio. Istanza accolta con l’impegno di trasmettere il prima possibile un elenco dei materiali disponibili per il trasloco. «Per noi – dice il primo cittadino – vanno bene anche l’autopala di Montevecchio, l’unica in grado di caricare il materiale estratto sui vagoni, una perforatrice, alcuni pezzi dei trenini a vapore ammassati nell’area di pozzo Sanna».

«I vecchi vagoni, ormai a riposo sulla spiaggia di Piscinas, trasferiti in una piazza del centro abitato a testimoniare il legame indissolubile fra il paese e il bacino minerario più importante d’Italia». Questa la richiesta che il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha inoltrato a Igea, la società della Regione proprietaria della maggior parte dei beni delle ex miniere di Ingurtosu e Montevecchio. Istanza accolta con l’impegno di trasmettere il prima possibile un elenco dei materiali disponibili per il trasloco. «Per noi – dice il primo cittadino – vanno bene anche l’autopala di Montevecchio, l’unica in grado di caricare il materiale estratto sui vagoni, una perforatrice, alcuni pezzi dei trenini a vapore ammassati nell’area di pozzo Sanna».

Il progetto

Il tentativo del Comune per salvare il ricco patrimonio minerario non è un fatto nuovo né per Arbus né per le frazioni minerarie. Questa volta a richiamare l’attenzione è stata la nascita di una rete che unisce 16 Comuni che hanno condiviso la candidatura del patrimonio minerario del territorio del Sulcis Iglesiente-Guspinese al fine del suo inserimento nel patrimonio dell’Unesco, in qualità di paesaggio culturale. «Arbus – dice Salis – è sicuramente uno dei pochi centri minerari, se non l’unico, privo di un simbolo che ricordi il valore di un popolo che ha dato la vita, vera testimonianza di un territorio laborioso, di una realtà che non c’è più, ma che è storia e cultura e merita di non essere dimenticata».

I monumenti

Nel caso dei vagoncini della locomotiva Deacauville l’obiettivo è doppio. «Da una parte – racconta l’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca – abbelliremo il centro abitato con simboli del passato, angoli che diventano luoghi della memoria storica, pensiamo all’aiuola all’ingresso del paese, pronta ad ospitarli, o anche all’anfiteatro comunale. L’iniziativa diventa poi occasione per intervenire sui trenini che trasportavano piombo e zinco dalla miniera al mare, attraverso le dune di Piscinas. Lasciati così per qualche anno ancora si corre il rischio di raccogliere sulla sabbia solo frammenti di materiale arrugginito. Le immagini documentano molto bene la rovina subita negli ultimi dieci anni».

La condivisione

L’idea di un simbolo delle miniere in una piazza del paese mette d’accordo tutti: forze politiche, cittadini e ancora di più i residenti dei villaggi minerari. «Il sogno – dice un residente di Ingurtosu, Paolo Garau – è che anche piazza Cantina, cuore del villaggio, possa godere dello stesso privilegio con un’opera che racconta il passato». Il capogruppo di minoranza in Consiglio, Michele Schirru, commenta: «Un grande tesoro da preservare, promuovere e al tempo stesso proteggere è un atto di responsabilità che va condiviso. La Regione si attivi per salvare questo immenso patrimonio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata