Non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore non biologico di far annotare nell'atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia con fecondazione eterologa all'estero: non è ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato illegittime le iscrizioni.