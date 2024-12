«Trascorriamo un Natale  di speranza» 

«Auguri di un Santo Natale», è la conclusione della lettera che l’arcivescovo Roberto Carboni ha inviato alla comunità arborense. «Da tempo siamo ostaggi di parole dure come pietre e acuminate come coltelli, di violenza quotidiana amplificata che penetra nel nostro cuore e nella mente come una radice insidiosa – scrive monsignor Carboni – Eppure, il mondo non è solo così, c’è altro. C’è la saggezza e la bellezza della quotidianità fatta di piccole cose; del bene sussurrato, della gentilezza che affiora in semplici gesti, della carità silenziosa ma efficace. È l’abitudine che ci parla di speranza: la madre che accudisce il figlio, il lavoratore che esce presto da casa per portare avanti il suo compito, chi spazza le strade e chi porta i giornali». «Il Natale del Signore è l’ostinazione di Dio che ancora una volta ci vuole uomini e donne di speranza; un invito a ritentare anche quando c’è attorno a noi oscurità e tutto sembra parlare di debolezza», sottolinea l’arcivescovo.

