«Trascinato via col suo fuoristrada» Ricerche nel caos dell’Oasi del Cervo 

Monte Arcosu, lungo il corso del rio Camboni, è irriconoscibile. Alberi altissimi sradicati e trascinati a valle a decine dalla furia dell’acqua insieme a enormi quantità di massi e detriti. In questo paesaggio stravolto e violentato proseguono le ricerche di Davide Manca, il 41enne di Cagliari che era a bordo del fuoristrada travolto sabato notte dal torrente ingrossato dalle piogge. Insieme alle squadre specializzate del Saf dei vigili del fuoco, sommozzatori, cinofili, operatori Sapr, forze dell’ordine e volontari, portate quassù dagli elicotteri, ci sono diversi amici di Davide. Alcuni erano con lui sabato sera.

Il racconto

«Stavamo percorrendo una pista nella zona di Baracca Sassa con quattro fuoristrada», racconta uno di loro, Giovanni Meloni, 34 anni, di Cagliari: «Davide, al volante della sua Jeep Wrangler, era l’ultimo della colonna. I primi tre sono riusciti a guadare il fiume. Davide, che viaggiava con un altro nostro amico, si è fermato. Anche noi abbiamo cercato di tornare indietro ma non ci siamo riusciti per via della corrente. L’amico che si trovava con Davide è uscito dall’auto riuscendo a mettersi in salvo, mentre il fuoristrada è stato trascinato dalla furia dell'acqua».

I resti dell’auto

Parti di quell’auto sono state trovate domenica da Antonio Curreli, 62 anni, cacciatore di Siliqua ed esperto delle montagne del paese. Si è unito in solitaria alle ricerche mettendo in pratica la sua conoscenza di questi luoghi: «Ho percorso un sentiero distrutto dall’ingrossamento dei torrenti – racconta – e tra i detriti ho notato una parte in plastica di un’auto. Dopo averla sistemata su un ramo affinché fosse visibile anche alle altre persone impegnate nella ricerca, ho continuato a camminare fino a quando mi sono imbattuto in un copertone: spuntava dal mare di pietre e sabbia. Mi sono messo a scavare con le mani vedendo che parte dell’auto, probabilmente il ponte posteriore, si trovava sepolta». La zona è a circa un chilometro e mezzo dal guado dove Davide ha perso i contatti con gli altri partecipanti all’escursione. «Dopo aver capito che si trattava del fuoristrada che si stava cercando – riprende Curreli – sono salito su un crinale per avvertire i soccorsi attraverso mio figlio, l’unico che sono riuscito a raggiungere al telefono. Nel frattempo mi hanno raggiunto dei ragazzi che cercavano più avanti. Infine è arrivato l’elicottero che ha calato il personale impegnato nella ricerca». Altri pezzi della jeep sono stati trovati sparsi nella zona di Cantina Camboni: «Non ho mai visto una situazione simile, è stato davvero disastroso», conclude il cacciatore.

Spiegamento di forze

Ieri mattina la rotatoria del Castello di Acquafredda, ultimo avamposto prima dei versanti montuosi, si è trasformata nel centro operativo del Soccorso alpino, fungendo da base per l’elicottero che trasporta le squadre nella zona delle ricerche.

«Le condizioni metereologiche avverse – spiega Davide Farci, della squadra del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna – hanno reso le strade impraticabili anche per i fuoristrada. Perciò abbiamo organizzato gli elitrasporti con l’elicottero “Volpe” della Guardia di finanza, che ha portato nella zona di ricerca i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di finanza e di quello alpino e speleologico della Sardegna». Il versante montuoso, sovrastato da nuvole nere, incute timore anche a chi conosce bene questa zona: «La pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica – afferma Daniele Ghisu, agente del Corpo forestale e componente storico dell’associazione di Protezione civile Pan di Siliqua – ha stravolto la morfologia della montagna. Tutto è devastato, distrutto. Chi conosce queste zone sa che basta un temporale per far ingrossare rapidamente i fiumi: il compluvio è grande ma si concentra in un unico punto, creando situazioni di grande pericolo. Una situazione già vista nell’agosto del 2018».

Strade chiuse

Al calare del buio le ricerche sono state sospese: riprenderanno oggi all’alba. Frattanto restano chiusi un tratto della Sp 2, dove l’asfalto ha ceduto al chilometro 22, non lontano dalla rotatoria del castello di Acquafredda, e uno della Sp 1, la Assemini-Santadi, verso la Miniera di San Leone, dove è ceduto un ponticello.

