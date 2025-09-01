Trascinata nei cespugli e stuprata 

Milano. Aggredita nei pressi della stazione di San Zenone al Lambro, che stava raggiungendo per tornare a casa, una diciottenne è stata trascinata via e violentata nei pressi di un sottopassaggio. È accaduto nella notte tra sabato prima di mezzanotte. L’uomo le si è parato improvvisamente davanti, l’ha strattonata, trascinata in un’area verde con fitta vegetazione e stuprata. Solo alla fine della violenza, quando l’uomo l’ha abbandonata sul posto dileguandosi, la 18enne è riuscita a dare l’allarme.

Campionatura del Dna

La ragazza ha raccontato l’episodio mentre era ancora sotto choc, e per questo al momento non ci sarebbe una descrizione precisa dell’uomo. Sulle prime si era diffuso il particolare che fosse uno straniero, ma al momento non ci sono conferme. I carabinieri vagliano le telecamere della zona, anche se non ce ne sono nel punto in cui è avvenuta la violenza. Il 118 ha trasportato la 18enne prima in pronto soccorso e poi alla clinica specializzata in reati sessuali, la Mangiagalli di Milano, dove le tracce biologiche dell’aggressione sono state refertate e presto verranno inviate al Ris per la campionatura, nella speranza di poterle confrontare con un indiziato.

«Emergenza Trenord»

«Più sicurezza, più controlli e pene certe. Per chi commette questi reati immondi noi della Lega chiediamo la castrazione chimica», scrive il deputato leghista Fabrizio Cecchetti. Simone Negri, consigliere regionale del Pd: «La sicurezza sui treni di Trenord e nelle stazioni lombarde è un’emergenza su cui intervenire tempestivamente. Ricordo solo che nei primi 6 mesi del 2025 sono state presentate 2.903 denunce di reato legate a episodi avvenuti su treni e nelle stazioni della regione. Una media di oltre 16 denunce al giorno». E ieri a Milano un episodio analogo ha visto ancora una volta come teatro un mezzo pubblico: un filobus della linea 90, una delle più frequentate del capoluogo lombardo. Qui una donna è stata molestata da uno sconosciuto che, approfittando del parapiglia, in un primo momento è riuscito ad allontanarsi. Seguito da una passeggera, l’uomo è stato però bloccato poco dopo dalla polizia: si tratta di un 21enne originario del Bangladesh, irregolare e con precedenti, che è stato denunciato per violenza sessuale.

