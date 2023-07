Trappole sulle strade cittadine 

Avvallamenti e buche in città: i pericoli aumentano. Dopo la voragine che per mesi ha tormentato le attività e i cittadini nei pressi della Solitudine, da una decina di giorni, in via Torres, c’è una situazione analoga. I residenti lamentano la comparsa di una nuova buca al centro della strada che impedisce loro di rientrare nelle proprie abitazioni in serenità. «Si trova nella discesa di casa. È impossibile passare, come se non bastasse continuano a lasciare la strada a doppio senso. Speriamo si riesca a chiudere la buca al più presto», dice un residente. La profonda buca è ora segnalata da tre transenne, cartelli e nastro segnaletico, ma le condizioni generali della via non promettono lavori in tempi brevi.

Se, da un lato, via Torres presenta forti disagi nella strada asfaltata, dall’altro, via La Marmora è costellata di avvallamenti sui marciapiedi; probabilmente dovuti alle radici degli alberi. I binderi grigi e rossicci sono completamente fuori posto, traballanti, capovolti, non garantiscono un percorso sicuro per disabili, passeggini o per chi cammina un po’ distratto. Alle segnalazioni giunge tempestiva la risposta dell’assessore con delega alla Visione urbana Fabrizio Beccu: «Sia per via Torres che per via La Marmora cercheremo di intervenire appena possibile». (g. pit.)

