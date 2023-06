Trappole stradali, l’ora delle multe 

Le strade trincea a Nuoro sono un enorme problema (e si sa), ma se da un lato il Comune cerca di rimediare come può con rattoppi qua e là, dall’altro ci sono interventi da eseguire che richiedono uno scavo. Intervento che dovrebbe essere seguito dal ripristino riportando la strada allo stato originario. Purtroppo non sempre è così: in varie aree della città si possono notare avvallamenti e buche che poco hanno a che vedere con il vecchio asfalto. L’ultimo caso a suscitare indignazione tra i residenti è la voragine, da qualche giorno rattoppata, vicino a La Solitudine.

Protesta

«Per lungo tempo dei cartelli segnalavano una voragine proprio davanti al distributore. La buca era rischiosa per le auto e soprattutto per le moto. Gli incidenti erano dietro l’angolo», afferma Luciano Mura, 51 anni, uno dei gestori della stazione di servizio. Una voragine nata dai lavori di circa otto mesi fa per portare il gas in alcune abitazioni «Purtroppo non hanno battuto bene il suolo e si è creato un avvallamento - prosegue Mura -. Il gas nelle case intorno a La Solitudine era indispensabile, ed è arrivato dopo varie richieste. Ci siamo poi imbattuti nel fosso e, anche in quel caso, dopo le lamentele la ditta è riuscita a rattoppare con del catrame a buste che crediamo non reggere agli acquazzoni». Insomma, concluso un problema ne sorge un altro e il sindaco Andrea Soddu si mostra preoccupato.

Monitoraggio

«Con il nuovo comandante della polizia municipale abbiamo già iniziato a monitorare i lavori per tutta la città - dice il sindaco Soddu -. Le società dopo gli scavi devono provvedere a ripristinare l’asfalto. Qualora non tornasse come prima, scattano sanzioni e polizze assicurative. Questo perché il tratto interessato risulta pericoloso per tutti, in particolare per le moto».

